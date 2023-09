Mouvements de compétences EA Sports FC 24 : Comment utiliser le Drag Back Turn pour écorcher les défenseurs

EA Sports FC 24 les mouvements d’habileté sont essentiels dans le jeu, le Drag Back Turn étant utilisé pour échapper à la pression.

Le glisser en arrière est un mouvement assez standard pour n’importe quel joueur, réel ou virtuel – mais pouvoir combiner un tour avec ce mouvement est nouveau pour CF24. Ce n’est pas la compétence la plus bouleversante dans votre sac, mais cela permet simplement à n’importe quel joueur de la réaliser facilement.

Passons à NealGuides, notre pro résident…

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Mouvements de compétences EA Sports FC 24 : Comment effectuer le Drag Back Turn

C’est une compétence parfaite à utiliser à l’intérieur de la boîte. Si vous dépassez l’angle dans lequel vous souhaitez tirer, ou si vous êtes coincé dans un espace que vous ne voulez pas être, le virage en arrière peut être votre meilleur ami.

Il vous permet de sortir rapidement directement derrière vous très rapidement, en touchant le ballon puis en le faisant glisser vers l’arrière, faisant tourner votre joueur avant votre adversaire. Utilisez-le sur l’aile pour un cutback, ou même à l’intérieur de la surface pour surprendre votre adversaire.

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Maintenez simplement L2/LT et maintenez RS dans la direction opposée. Les drag backs ne sont pas nouveaux dans ce jeu – mais il s’agit d’un ajustement particulièrement utile pour CF24 cela les a améliorés. Comme toujours, la pratique rend parfait.

Si vous cherchez à faire d’autres déménagements EA Sports FC 24voici la liste complète des mouvements d’adresse disponibles dans le jeu, sur PlayStation et Xbox.

