Mouvements de compétences EA Sports FC 24 : chaque mouvement de compétence dans FC 24

EA Sports FC 24 les mouvements d’habileté peuvent débloquer les défenses comme rien d’autre. Et bien sûr, vous pouvez probablement atteindre votre objectif – mais n’est-il pas beaucoup plus amusant de faire du showboat ?

Au fil des années, les mouvements de compétences ont évolué, puis certains FIFA. Ce qui a commencé comme une modeste partie de gameplay pour acheter de l’espace s’est transformé en un catalogue complet de tours, de jonglages et de feintes. Si vous voulez arriver quelque part, vous devez être capable d’en maîtriser quelques-uns.

Et revenir au menu pour vérifier comment en faire de nouveaux est pénible. Gardez cet onglet ouvert sur votre ordinateur et revenez régulièrement pour apprendre chacun de ces mouvements.

Chacun des mouvements de compétences de FIFA 23

Mouvements de compétences 1 étoile

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Mouvements de compétences 1 étoile Mouvement de compétence PlayStation Xbox Compétence de pont Appuyez deux fois sur R1 Appuyez deux fois sur RB. Muscade directionnelle Maintenez L1 + R1 + RS dans n’importe quelle direction Maintenez LB + RB + RS dans n’importe quelle direction Jongler avec la balle (en position debout) L2 + robinet R1 LT + robinet RB Ouvrir un faux tir à gauche Maintenez L1 + Carré ou Cercle puis appuyez sur X + LS en haut à gauche en diagonale Maintenez LB + X ou B puis appuyez sur A + LS en haut à gauche en diagonale Ouvrez un faux tir à droite Maintenez L1 + Carré ou Cercle puis X + LS en haut à droite en diagonale Maintenez LB + X ou B puis A + LS en haut à droite en diagonale Flick Up pour la volée Maintenez R1 + cliquez sur RS Maintenez RB + cliquez sur RS Jog Open Up (Faux tir) L1 + Fake Shot + flick LS vers la droite ou la gauche (direction déterminée par l’entrée LS) LB + Fake Shot + flick LS vers la droite ou la gauche (direction déterminée par l’entrée LS) Tenez-vous ouvert (faux tir) L1 + Fake Shot + flick LS dans la direction requise (sauf vers le bas) LB + Fake Shot + flick LS dans la direction requise (sauf vers le bas) Explosif (faux tir) Fake Shot + flick LS pendant la course (le joueur doit avoir une accélération ou une vitesse de sprint de 85+) Fake Shot + flick LS pendant la course (le joueur doit avoir une accélération ou une vitesse de sprint de 85+) Première feinte de virage (première touche uniquement) Maintenez L1 + R1 + faites glisser LS vers le bas Maintenez LB + RB + faites glisser LS vers le bas

Chaque joueur dans CF24 est capable d’effectuer les mouvements de compétences 1 étoile.

Ce sont des rebondissements de base qui peuvent donner à vos joueurs un peu plus de temps sur le ballon, simuler un tir ou jongler avec le ballon. Nouveau sur FIFA 23il existe un premier virage de feinte qui peut également être maîtrisé.

Mouvements de compétences 2 étoiles

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Mouvements de compétences 2 étoiles Mouvement de compétence PlayStation Xbox Feinte en avant et virage Faites glisser RS ​​vers le bas deux fois Faites glisser RS ​​vers le bas deux fois Feinte corporelle droite Faites glisser RS ​​vers la droite Faites glisser RS ​​vers la droite Feinte corporelle à gauche Flick RS vers la gauche Flick RS vers la gauche Passage à droite Rouler RS ​​du haut du bâton vers la droite Rouler RS ​​du haut du bâton vers la droite Passage à gauche Rouler RS ​​du haut du bâton vers la gauche Rouler RS ​​du haut du bâton vers la gauche Inversion de pas à droite Rouler RS ​​de la droite vers le haut du bâton Rouler RS ​​de la droite vers le haut du bâton Inversion de marche à gauche Rouler RS ​​de la gauche vers le haut du bâton Rouler RS ​​de la gauche vers le haut du bâton Roulement de balle à gauche Maintenez RS à gauche Maintenez RS à gauche La balle roule à droite Tenez RS à droite Tenez RS à droite Glisser en arrière L1 + R1 + coup LS vers le bas LB + RB + feuilleter LS vers le bas

La plupart des joueurs peuvent maîtriser les mouvements 2 étoiles. Ici, vous avez des sauts et des lancers qui, lorsqu’ils sont combinés avec des compétences plus difficiles, peuvent être incroyablement efficaces et avoir un look fantastique.

Assurez-vous également de déterminer exactement comment vous souhaitez que votre joueur soit positionné lorsque vous repartez avec le ballon.

Mouvements de compétences 3 étoiles

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Mouvements de compétences 3 étoiles Mouvement de compétence PlayStation Xbox Film de talon Flick RS vers le haut puis vers le bas Flick RS vers le haut puis vers le bas Roulette à droite Roulez RS depuis le bas et dans le sens des aiguilles d’une montre vers la droite Roulez RS depuis le bas et dans le sens des aiguilles d’une montre vers la droite Roulette gauche Rouler RS ​​depuis le bas et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la gauche Rouler RS ​​depuis le bas et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la gauche Faux à gauche et va à droite Rouler RS ​​de la gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite Rouler RS ​​de la gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite Faire semblant de droite et aller à gauche Rouler RS ​​de la droite et dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Rouler RS ​​de la droite et dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Talon coupé à gauche (pendant la course) Maintenez L2 + Carré ou Cercle puis X + maintenez LS à gauche Maintenez LT + X ou B puis A + maintenez LS à gauche Talon coupé à droite (pendant la course) Maintenez L2 + Carré ou Cercle puis X + maintenez LS à droite Maintenez LT + X ou B puis A + maintenez LS à droite Feinte de bégaiement Maintenez L2 + feuilletez RS à gauche puis à droite (ou à droite puis à gauche) Maintenez LT + feuilletez RS à gauche puis à droite (ou à droite puis à gauche)

Ajouté à FIFA 23les joueurs peuvent bégayer une feinte lorsqu’ils cherchent à effectuer une passe ou un tir, ce qui signifie qu’il est plus facile que jamais de trouver des moyens de simuler votre intention.

La plupart de ces mouvements sont assez faciles à mettre en œuvre et sont utilisés par les dribbleurs.

Mouvements de compétences 4 étoiles

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Mouvements de compétences 4 étoiles Mouvement de compétence PlayStation Xbox Ball Hop (en position debout) Maintenez L1 + cliquez sur RS Maintenez LB + cliquez sur RS Film talon à talon Flick RS vers le haut puis vers le bas Flick RS vers le haut puis vers le bas Arc-en-ciel simple Flick RS vers le bas, vers le haut, vers le haut Flick RS vers le bas, vers le haut, vers le haut Tourner à gauche Maintenez R1 + roulez RS du bas dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la gauche Maintenez RB + roulez RS du bas dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la gauche Tourner à droite Maintenez R1 + roulez RS du bas dans le sens des aiguilles d’une montre vers la droite Maintenez RB + roulez RS du bas dans le sens des aiguilles d’une montre vers la droite Arrêtez-vous et tournez à gauche (pendant la course) Flick RS vers le haut puis à gauche Flick RS vers le haut puis à gauche Arrêtez-vous et tournez à droite (en courant) Faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la droite Faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la droite Rouleau de bille coupé à droite Maintenez RS à gauche puis maintenez L à droite Maintenez RS à gauche puis maintenez L à droite Rouleau de bille coupé à gauche Maintenez RS à droite puis maintenez L à gauche Maintenez RS à droite puis maintenez L à gauche Fausse passe (en position debout) Maintenez R2 + Carré ou Cercle puis X Maintenez RT + X ou B puis A Fausse passe sortie à gauche (en position debout) Maintenez R2 + Carré ou Cercle puis X + feuilletez LS en haut à gauche en diagonale Maintenez RT + X ou B puis A + feuilletez LS en haut à gauche en diagonale Fausse passe Sortie à droite (en position debout) Maintenez R2 + Carré ou Cercle puis X + feuilletez LS en haut à droite en diagonale Maintenez RT + X ou B puis A + feuilletez LS en haut à droite en diagonale Rouleaux de balle rapides Maintenez RS enfoncé Maintenez RS enfoncé Faites glisser vers le talon Maintenez L1 + faites glisser RS ​​vers le bas, puis vers la gauche ou la droite Maintenez LB + faites glisser RS ​​vers le bas, puis vers la gauche ou la droite Changement de voie à gauche Maintenez L1 + maintenez RS à gauche Maintenez LB + maintenez RS à gauche Changement de voie à droite Maintenez L1 + maintenez RS à droite Maintenez LB + maintenez RS à droite Roulette à trois touches gauche Maintenez L1 + faites glisser RS ​​vers le bas puis vers la gauche Maintenez LB + faites glisser RS ​​vers le bas puis vers la gauche Roulette à trois touches droite Maintenez L1 + faites glisser RS ​​vers le bas puis vers la droite Maintenez LB + feuilletez RS vers le bas puis vers la droite Faire glisser en arrière, tourner à gauche Faites glisser RS ​​vers le bas puis vers la gauche Faites glisser RS ​​vers le bas puis vers la gauche Faire glisser en arrière, tourner à droite Faites glisser RS ​​vers le bas puis vers la droite Faites glisser RS ​​vers le bas puis vers la droite Glissade de roulement de balle Maintenez L1 + Flick RS vers l’avant, gauche/droite Maintenez LB + Flick RS vers l’avant, gauche/droite Faire glisser en arrière Maintenir L2 + Maintenir RS en arrière Maintenez LT + Maintenez RS en arrière Noix de muscade Maintenez L1 + R1 + Flick RS Direction Maintenez LB + RB + Flick RS Direction

Les mouvements 4 étoiles sont plus délicats sans être des compétences expertes que seuls les Neymars du monde peuvent maîtriser. Avoir des attaquants 4 étoiles dans votre équipe peut totalement changer la façon dont vous attaquez en 1v1 – alors vérifiez les statistiques de vos joueurs avant de choisir vos compositions.

Mouvements de compétences 5 étoiles

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Mouvements de compétences 5 étoiles Mouvement de compétence PlayStation Xbox Élastique Rouler RS ​​de droite dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Rouler RS ​​de droite dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Élastique inversé Rouler RS ​​de gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite Rouler RS ​​de gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite Arc-en-ciel avancé Faites glisser RS ​​vers le bas, maintenez le bouton enfoncé, puis feuilletez vers le haut. Faites glisser RS ​​vers le bas, maintenez le bouton enfoncé, puis feuilletez vers le haut. Hocus Pocus Roulez RS du bas dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche, puis roulez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite. Roulez RS du bas dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche, puis roulez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite. Triple élastique Roulez RS du bas dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite, puis roulez dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Roulez RS du bas dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite, puis roulez dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Roulement de balle et effleurement vers la gauche (pendant la course) Maintenez RS à droite puis feuilletez vers le haut Maintenez RS à droite puis feuilletez vers le haut Roulement de balle et coup vers la droite (pendant la course) Maintenez RS à gauche puis feuilletez vers le haut Maintenez RS à gauche puis feuilletez vers le haut Tour du talon Maintenez R1 + faites glisser RS ​​vers le haut puis vers le bas Maintenez RB + feuilletez RS vers le haut puis vers le bas Sombrero Flick (en position debout) Flick RS vers le haut, vers le haut, vers le bas Flick RS vers le haut, vers le haut, vers le bas Tournez et tournez à gauche Flick RS vers le haut puis à gauche Flick RS vers le haut puis à gauche Tournez et tournez à droite Faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la droite Faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la droite Balle roulée faux à gauche (en position debout) Maintenez RS à gauche puis faites glisser RS ​​vers la droite Maintenez RS à gauche puis faites glisser RS ​​vers la droite Balle roulée faussement à droite (en position debout) Maintenez RS à droite puis faites glisser RS ​​vers la gauche Maintenez RS à droite puis faites glisser RS ​​vers la gauche Faux virage de la balle Maintenez LT + feuilletez RS vers le haut, puis feuilletez RS vers la gauche ou la droite. Maintenez LT + feuilletez RS vers le haut, puis feuilletez RS vers la gauche ou la droite. Elastico Couper Gauche Maintenez R1 + roulez RS de droite dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Maintenez RB + roulez RS de droite dans le sens des aiguilles d’une montre vers la gauche Elastico hacher à droite Maintenez R1 + roulez RS de gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite Maintenez RB + roulez RS de gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers la droite Faire tourner et feuilleter vers la gauche Maintenez R1 + faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la gauche Maintenez RB + faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la gauche Faire tourner, cliquer à droite Maintenez RB + faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la droite Maintenez RB + faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la droite Feuilleter Maintenez L1 + maintenez RS vers le haut Maintenez LB + maintenez RS vers le haut Tornade tourne à gauche Maintenez L1 + faites glisser RS ​​vers le haut puis vers la gauche Maintenez LB + feuilletez RS vers le haut puis vers la gauche La tornade tourne à droite Maintenez L1 + feuilletez RS vers le haut puis vers la droite Maintenez LB + feuilletez RS vers le haut puis vers la droite Rabona Fake (en faisant du jogging) Maintenez L1 + Carré ou Cercle puis X + LS vers le bas Maintenez LT + X ou B puis A + LS vers le bas Les lacets se relèvent L2 + maintenir R1 LT + maintenir RB Sombrero Flick Backwards (en jonglant) Maintenez LS enfoncé Maintenez LS enfoncé Sombrero Flick Left (en jonglant) Maintenez LS à gauche Maintenez LS à gauche Sombrero Flick Right (en jonglant) Maintenez LS à droite Maintenez LS à droite Autour du monde (en jonglant) Roulez RS jusqu’au bout dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Roulez RS jusqu’au bout dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. En Air Elastico (en jonglant) Flick RS à droite puis à gauche Flick RS à droite puis à gauche Reverse In Air Elastico (en jonglant) Flick RS à gauche puis à droite Flick RS à gauche puis à droite Flick Up For Volley (tout en jonglant) Attends LS Attends LS Chest Flick (en jonglant) Maintenez L2 + cliquez deux fois sur RS Maintenez LT + cliquez deux fois sur RS T. Autour du monde (en jonglant) Faites rouler RS ​​jusqu’au bout dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut, puis faites glisser RS ​​vers le haut. Faites rouler RS ​​jusqu’au bout dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut, puis faites glisser RS ​​vers le haut. Roulement du talon à la balle Maintenez L1 + faites glisser RS ​​vers le haut puis vers le bas (direction déterminée par l’entrée LS) Maintenez LB + feuilletez RS vers le haut puis vers le bas (direction déterminée par l’entrée LS) Faux talon (position debout uniquement) Maintenez L2 + feuilletez RS vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite puis vers la gauche) Maintenez LT + feuilletez RS vers la gauche, puis vers la droite (ou vers la droite puis vers la gauche) Ambiance arc-en-ciel Maintenez L1 + RS en arrière, en avant Maintenez LB + RS en arrière, en avant

Ce sont ceux qui valent la peine d’être apportés à la fête. Seuls quelques joueurs sélectionnés peuvent vraiment maîtriser les mouvements de compétences 5 étoiles – alors assurez-vous d’emballer vos côtés avec les stars qui peuvent vraiment faire du showboat.

