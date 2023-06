Mouvement souterrain détecté dans une mine sud-africaine un mois après qu’une explosion de gaz a fermé le site

Le mois dernier, une mine d’or sud-africaine s’est effondrée lors d’une explosion de gaz, soupçonnée d’avoir causé la mort d’au moins 31 travailleurs.

Cependant, les autorités sud-africaines affirment avoir détecté des mouvements clandestins, ce qui soulève la possibilité que certains des travailleurs aient survécu.

En raison des quantités dangereuses de gaz méthane présentes dans la mine sud-africaine, les efforts de recherche n’ont pas encore été lancés.

Les autorités sud-africaines ont détecté un « mouvement » souterrain dans une mine d’or fermée où, selon elles, au moins 31 mineurs illégaux sont morts dans une explosion de gaz présumée le mois dernier, ce qui laisse entrevoir la très faible possibilité qu’il y ait des survivants, ont déclaré des responsables.

Les responsables ont également déclaré qu’il était probable qu’il y avait plus de mineurs illégaux sous terre qu’on ne le pensait initialement et que le nombre de morts serait supérieur à 31.

Mais une opération de recherche dans la mine d’or désaffectée de Virginia dans la ville centrale de Welkom n’a pas encore été lancée en raison des niveaux dangereusement élevés de méthane toujours présents dans la mine, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir plus d’explosions.

« Dans l’état actuel des choses, c’est plutôt difficile », a déclaré mardi à l’Associated Press le porte-parole du ministère des Ressources minérales et de l’Énergie, Nathi Shabangu.

Shabangu a déclaré que le département gouvernemental travaillait avec une équipe d’inspecteurs de la société qui exploitait auparavant la mine ainsi qu’avec des services de sauvetage minier pour déterminer si l’activité souterraine détectée est un « mouvement humain ».

Les autorités n’ont annoncé que la semaine dernière qu’elles soupçonnaient que des dizaines de mineurs illégaux étaient morts dans la mine le 18 mai et que leurs corps étaient toujours sous terre. Ils étaient encore en train de reconstituer l’incident.

Les accidents mortels impliquant des mineurs illégaux ne sont souvent pas signalés en Afrique du Sud car les survivants hésitent à contacter les autorités car ils pourraient être arrêtés. L’incident à la mine de Welkom a également été compliqué par le fait que les mineurs illégaux viennent du pays voisin du Lesotho, et il a fallu des semaines à leurs familles pour signaler leur disparition aux autorités du Lesotho et à ces autorités pour contacter leurs homologues sud-africains.

Les mineurs illégaux emportent de la nourriture, de l’eau et d’autres fournitures avec eux car ils s’attendent à rester sous terre pendant un certain temps.

Mais étant donné que l’explosion était soupçonnée de s’être produite il y a plus d’un mois, les chances qu’il y ait des survivants sont minimes et le département des ressources minérales n’a pas pu confirmer les mouvements détectés avant d’avoir plus d’informations, a déclaré Shabangu.

Un porte-parole de la société qui exploitait auparavant la mine, Harmony Gold, a déclaré lundi que les niveaux de méthane dans la mine signifiaient que « nous n’autorisons actuellement personne à y aller ». Elle a dit qu’il était trop dangereux en ce moment pour une équipe de recherche et de sauvetage d’entrer dans la mine.

L’extraction illégale d’or sévit en Afrique du Sud, où des groupes d’hommes se rendent dans des mines qui ne sont plus commercialement viables dans l’espoir de s’enrichir en trouvant des gisements abandonnés. L’exploitation minière illégale comporte des risques élevés et les incidents mortels sont assez fréquents.

L’un des pires s’est également produit à Welkom en 2009, lorsque 82 mineurs, principalement du Zimbabwe, du Mozambique et du Lesotho, sont morts après avoir inhalé des gaz toxiques à la suite d’un incendie dans un puits désaffecté d’une autre mine d’or de la ville.

Lundi, le ministre sud-africain des ressources minérales et de l’énergie, Gwede Mantashe, s’est rendu à Welkom et a déclaré qu’il était probable qu’il y ait eu « plus de 31 » morts lors du dernier incident.

Mantashe a déclaré que les premières enquêtes ont montré que l’explosion du mois dernier dans la mine, qui a été fermée dans les années 1990, avait provoqué des effondrements qui avaient bloqué l’accès au puits où se trouvaient les mineurs. Cela et la présence de méthane signifiaient qu’une opération de recherche prendrait « un peu plus de temps », a-t-il déclaré.

« Si cela prend plus de temps, cela prend plus de temps », a déclaré Mantashe. « Mais nous devons sortir ces corps. »