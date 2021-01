Moussa Sissoko a révélé comment la défaite de Sheffield United la saison dernière a jeté les bases du succès que Tottenham a connu cette fois-ci.

Les Blades ont battu les Spurs 3-1 à Bramall Lane en juillet pour aggraver une course misérable de chaque côté de l’arrêt dans lequel ils ont réussi une victoire en neuf matchs.

Sissoko et ses coéquipiers ont tenu une réunion claire à la suite de ce résultat.

Et cela s’est avéré non seulement crucial pour leurs aspirations européennes la saison dernière, mais pour la course qui les a vus mener la Premier League pendant une période de cette campagne.

Sissoko a déclaré: «Je me souviens du match de Sheffield United. Nous n’avons pas joué ce jeu sérieusement.

«Il nous manquait beaucoup de choses, l’attitude n’était pas géniale.

«Après le match, nous avons eu une petite réunion entre nous.

«Nous savions qu’il restait quelques matchs avant la fin de la saison et nous voulions atteindre les compétitions européennes, nous devions donc performer.