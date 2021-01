Mises à jour en direct ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Mumbai City FC: Bengaluru FC sont en baisse de 0-1 contre Mumbai City FC car ils cherchent à éviter une troisième défaite consécutive dans le Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 dans le match n ° 48 au stade Fatorda mardi. Mourtada Fall mène le Mumbai City FC en tête à la neuvième minute. Deshorn Brown et Sunil Chhetri ont deux premières chances de placer le Bengaluru FC en tête. Le Bengaluru FC a mis en place une unité offensive contre le Mumbai City FC inchangé. Le Mumbai City FC, qui a remporté ses deux derniers matchs, envisagera un triplé de victoires alors que le Bengaluru FC cherche désespérément une victoire pour les propulser dans le top 4. Suivez toutes les mises à jour en direct de Bengaluru FC vs Mumbai City FC sur le blog de News18 Sports. Hier, Halicharan Narzary a marqué un doublé alors que le Hyderabad FC écrasait le Chennaiyin FC 4-1.

Bengaluru a un mauvais bilan contre le Mumbai City FC qui a remporté la moitié des matchs entre les deux équipes. Mumbai n’a perdu aucun match contre Bengaluru au cours des deux saisons précédentes. Sur la forme actuelle, il est difficile de ne pas soutenir Mumbai pour prolonger cette course. Ils profitent d’une course de rêve cette saison, demeurant invaincus lors de leurs sept derniers matches et conservant des feuilles blanches lors de leurs deux derniers matchs. Cette dernière statistique reflète la forme dans laquelle se trouve leur gardien Amrinder Singh.

Le Bengaluru FC a subi des défaites consécutives lors de ses deux derniers matches, mais pour l’entraîneur Carles Cuadrat, il y aurait eu beaucoup plus à craindre que les points perdus. Pour la première fois dans l’histoire de la Super League indienne, BFC n’avait pas réussi à marquer lors de matchs consécutifs. « Nous avons eu encore du temps cette semaine et nous essaierons de nous battre à nouveau pour trois points », a déclaré Cuadrat. « Lors des deux derniers matchs, l’équipe essayait de créer des occasions de marquer mais malheureusement, nous avons perdu une certaine dynamique. La bonne chose est que nous avons obtenu des buts d’autres joueurs. Cela signifie que l’équipe travaille pour obtenir des buts de différents joueurs et ne dépend pas d’un joueur en particulier », a-t-il déclaré.

Sergio Lobera a déclaré qu’ils avaient fait face à un test difficile contre Bengaluru. « Je pense que ce sera un match différent des deux derniers. Bengaluru est très compact et très bon en défense. Ce sera difficile pour nous et nous devons gérer la situation », a-t-il déclaré. Mumbai a marqué lors de chacun de ses sept derniers matches et a marqué 13 buts, le plus par une équipe dans cette édition. Ils ont également concédé le moins de buts (3) jusqu’à présent. « Nous devons aimer jouer au football et rester concentrés à chaque match. Nous nous concentrons maintenant sur le match contre Bengaluru. Étape par étape, match par match, nous devons nous améliorer », a déclaré Lobera.