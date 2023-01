Mourir Lola Pearce fait une découverte horrible dans EastEnders

APRÈS une proposition de Noël réconfortante, Lola Pearce et Jay Brown se préparent à se marier.

Mais le favori des EastEnders fait une découverte choquante qui pourrait changer tous leurs plans.

Lola Pearce se prépare à se marier avec Jay Brown

Mais une énorme découverte pourrait bouleverser ses plans

Et sa santé continue de décliner

Le personnage bien-aimé joué par l’actrice sortante Danielle Harold est déterminée à régler tous les problèmes après avoir reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable et un pronostic horrible.

Lola est récemment retournée au travail malgré sa santé déclinante, mais dans des scènes dues à la diffusion sur BBC One, elle insiste sur sa poule.

Elle se sent mal et croit fermement qu’elle n’est pas à son meilleur.

Pour tenter de la calmer, son fiancé Jay Brown (interprété par Jamie Borthwick) demande à Kim et Denise Fox (Tameka Empson et Diane Parish) de voler à la rescousse.

Les sœurs donnent à Lola une lueur, la laissant se sentir au sommet du monde, prête à profiter d’une bonne nuit avec ses meilleures copines.

Dans les scènes ultérieures, cependant, Jay et Billy Mitchell (Perry Fenwick) deviennent de plus en plus inquiets après avoir vu que Lola est secrète avec son téléphone.

Au lieu de demander plus d’informations à Lola, Billy a recours à l’appareil pour découvrir ce qui se passe derrière son dos.

Cela agace Jay qui est déjà horrifié par le choix de costumes de Kim pour lui lors de l’enterrement de vie de garçon.

À contrecœur, Jay rejoint Billy pour regarder dans le téléphone de Lola – que vont-ils trouver ?

Bien que cela reste à voir, Lola entre bientôt sur les deux hommes envahissant sa vie privée, ce qui pourrait entraîner un chagrin entre elle et Jay.

Elle ne sait pas qu’il y a une autre surprise pour elle dans un proche avenir.

Alors que Lola se prépare pour son enterrement de vie de jeune fille, Billy prend un faux départ à la recherche de sa mère, Emma Harding.

Billy a juré de trouver Emma comme cadeau de mariage pour Lola, le cœur brisé de savoir qu’elle pourrait ne plus faire partie de ce monde dans un temps limité.

Un Billy en difficulté reçoit l’aide de son cousin Phil Mitchell (Steve McFadden) qui propose de mettre des antennes pour Billy et le travail porte ses fruits.

Plus tard, le dur à cuire de Walford donne à Billy les coordonnées d’Emma Harding.

Billy la retrouve à son travail mais Jay est furieux de découvrir qu’il est allé derrière le dos de Lola et le gronde.

Néanmoins, il essaie de la convaincre d’assister au mariage de Lola – acceptera-t-elle ?

Il y en a peut-être plus dans l’assiette de Billy et Jay car le marié ne trouve pas sa femme.

Aura-t-elle froid aux pieds ?

Ou sa santé pourrait-elle se détériorer?

Branchez-vous sur BBC One pour le savoir.

Jay et Billy franchissent une ligne

Billy est déterminé à retrouver la mère de Lola

Mais cela pourrait-il avoir un impact négatif sur les noces de Jay ?