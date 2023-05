Mourir Lola Pearce fait une découverte dévastatrice dans EastEnders

LOLA Pearce vit ses derniers instants sur la place alors que sa santé continue de se détériorer.

Le personnage bien-aimé d’EastEnders fait une réalisation horrible la semaine prochaine et ses proches ont du mal à comprendre.

Le temps de Danielle Harold sur le feuilleton BBC One tire à sa fin alors que l’état de Lola Pearce devient de plus en plus grave.

Après avoir été transportée à l’hôpital et avoir profité d’une journée au bord de la mer avec son mari Jay Brown (joué par Jamie Borthwick), Lola rentre chez elle la semaine prochaine.

Cependant, Ben Mitchell (Max Bowden) n’est pas convaincu qu’elle devrait quitter l’hôpital alors qu’il a du mal à accepter son pronostic dévastateur.

Lola rentre chez elle et est accueillie par les habitants de Walford qui se mobilisent autour de la famille pour obtenir du soutien.

Mais les choses prennent une autre tournure déchirante alors que Lola devient très basse et que son discours est plus brouillé tandis que la réalité de son pronostic continue de s’installer.

Elle refuse de voir Janet et William tandis que Honey Mitchell (Emma Barton) a du mal à faire face à ses émotions compliquées face à la situation.

Billy Mitchell (Perry Fenwick), d’autre part, avait précédemment rejeté le soutien du révérend Mills, mais un Jay en détresse est encouragé par l’infirmière Sonia Fowler (Natalie Cassidy) à la contacter pour Lola.

Après avoir reçu des conseils, notamment de Phil Mitchell, Jay tend la main au révérend Mills qui rend visite à Lola pour partager sa vision religieuse de la mort.

Pendant ce temps, Ben s’en prend à Billy et Honey, accusant la famille d’accepter trop facilement le pronostic de Lola.

Jay affronte finalement Ben aux Arches – mais l’amitié pourrait-elle être endommagée alors qu’ils ont besoin du soutien de l’autre ?

Bientôt, un Ben coupable se dirige vers le n ° 18 mais laisse plus tard un message vocal au Dr Washington demandant de l’aide pour s’assurer que Lola sera toujours en vie en septembre, indiquant clairement qu’il n’est pas prêt à accepter son sort.

Dans des scènes ultérieures, Ben rencontre le Dr Washington pour discuter d’une nouvelle option de traitement disponible en Amérique et se dirige plus tard vers le n ° 18.

Va-t-il dire à tout le monde qu’il cherche désespérément une solution pour Lola ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

