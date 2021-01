Ils sont sans doute les deux managers les plus en vue actifs dans le monde du football aujourd’hui.

Et jeudi soir, le dernier chapitre sera écrit dans la relation fascinante entre Jose Mourinho et Jurgen Klopp alors que Tottenham affrontera Liverpool dans un autre match énorme entre les deux.

À bien des égards, les deux entraîneurs ne pourraient pas être beaucoup plus différents l’un de l’autre.

De leurs styles tactiques et méthodes de gestion de l’homme à leurs relations avec les médias et à leur comportement devant la caméra, il est juste de dire que leurs styles sont de la craie et du fromage.

On peut s’attendre à ce que cela conduise au genre d’affrontements trop visibles que nous avons vu entre Mourinho et Arsène Wenger ou Klopp et Frank Lampard ces derniers temps.

Pourtant, la guerre psychologique entre Mourinho et Klopp a tendance à prendre forme d’une manière beaucoup plus subtile et discrète – ce qui la rend d’autant plus intéressante à analyser.

Prenez la réaction récente de Mourinho à la victoire de Klopp au poste d’entraîneur de l’année de la FIFA.

L’Allemand a été le vainqueur surprise du gong face au Hansi Flick du Bayern Munich, qui avait remporté cinq superbes trophées la saison dernière, dont la Ligue des champions et la Bundesliga.