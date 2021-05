Mourinho veut que Sanches mène son projet rom

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Mourinho cherche à faire signer Sanches pour la première fois à Rome

Jose Mourinho prendra les commandes à la Roma cet été et souhaite faire venir l’ancien Golden Boy de la FIFA Renato Sanches à l’Estadio Olimpico, Rapports du Corriere dello Sport.

2 Liés

Sanches, 23 ans, a été un pilier du défi du titre de Ligue 1 française à Lille après des passages infructueux avec le Bayern Munich et Swansea City. Les Dogues sont désormais à seulement deux matchs de leur premier championnat depuis 2010, mais le succès pourrait avoir un prix – avec un certain nombre d’acteurs clés de Lille suscitant l’intérêt de toute l’Europe.

Le Corriere dello Sport affirme qu’un accord pour le milieu de terrain dépendra de la volonté de la Roma de faire d’autres actions en premier, le club italien devant financer des mouvements potentiels en cas de départ de joueurs.

Cependant, la polyvalence de Sanches pourrait en faire un élément clé des plans de Mourinho, l’international portugais impressionnant à la fois au milieu de terrain central et à l’extérieur avec Lille.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

08h30 BST: Le coach de la Juventus, Andrea Pirlo, a déclaré le milieu de terrain des États-Unis Weston McKennie est plus «professionnel» que lors de son arrivée.

McKennie a connu une saison productive sur le plan personnel malgré les difficultés nationales de la Juve avec 41 apparitions dans toutes les compétitions depuis son départ de Schalke 04 dans le cadre d’un prêt qui a été rendu permanent en mars. Mais Pirlo a déclaré que le joueur de 22 ans avait eu des problèmes en dehors du terrain qui avaient affecté sa capacité à atteindre son plein potentiel au club jusqu’à présent.

« Il a une chance de commencer », a déclaré Pirlo lors d’une conférence de presse avant le choc crucial de la Juve avec ses rivaux de qualification en Ligue des champions, l’AC Milan. (en direct sur ESPN + à 14 h 45 HE dimanche) de McKennie.

« Il a perdu du poids et c’est quelque chose que nous avons dû creuser dans son état d’esprit. Maintenant, il est concentré et plus professionnel que lorsqu’il est arrivé. Il doit être professionnel à 100%, pas à 50%. »

jouer 1 h 00 Mark Ogden envisage la meilleure position de Paul Pogba pour Man United alors que les questions entourant son avenir se poursuivent.

PAPER TALK (Par Adam Brown)

– Le courrier quotidien rapporte que Manchester United est confronté à la concurrence pour la signature de l’ailier ghanéen, Kamaldeen Sulemana. Le joueur de 19 ans a suscité l’intérêt après une période de bonne forme le mois dernier qui a produit cinq buts en autant de matches pour le club danois du FC Nordsjaelland. Des rapports affirment que l’Ajax a rejoint la course après avoir rejeté une offre de 10 millions de livres sterling en janvier pour le joueur surnommé le meilleur espoir du Ghana depuis Michael Essien.

– Chelsea serait en tête de la file d’attente pour Tottenham Harry Kane, selon Football Insider. L’attaquant de 27 ans est une cible de choix pour les Bleus cet été, après avoir marqué 21 buts et ajouté 13 passes décisives cette saison, mais doit faire face à une décision sur son avenir étant donné que Tottenham est susceptible de rater le top quatre.

– Défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt ne bougera pas cet été, Réclamations de Tuttosport. Chelsea et Barcelone auraient fait des offres pour le défenseur néerlandais, mais la Juve n’a pas l’intention de vendre le joueur de 21 ans très bien noté.

– Everton pourrait rejoindre le milieu de terrain de Fulham Andre-Frank Zambo Anguissa une fois les Cottagers relégués, le miroir comprend. Carlo Ancelotti aimerait beaucoup le joueur de 25 ans, qui a impressionné lors de la deuxième tentative de Premier League et est évalué à 25 millions de livres sterling.

– Stuttgart souhaite étendre Konstantinos Mavropanos sort de prêt d’Arsenal, Kicker a appris. Le point de vente rapporte que le directeur sportif de Stuttgart est déjà en pourparlers avec les Gunners pour garder le défenseur central grec pour une autre saison. Le joueur de 23 ans a impressionné en Bundesliga, se présentant 20 fois pour eux.