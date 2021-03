Mourinho sur l’avenir de Bale aux Spurs

Jose Mourinho a admis que « tout est entre les mains du Real Madrid » concernant l’avenir de Gareth Bale à Tottenham Hotspur.

Les Spurs ont racheté le joueur de 31 ans sur un prêt d’une saison en septembre dans le cadre d’un accord qui ne semblait pas avoir inclus une option ou une obligation d’achat cet été.

– Ogden: Bale peut être le facteur X de Mourinho, sauver la saison

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Bale a traversé une période difficile à son retour dans le nord de Londres – sept ans après avoir rejoint le Real dans un record du monde à l’époque, 85,3 millions de livres sterling – mais une récente amélioration de la forme se poursuit avec deux buts et une passe décisive lors de la victoire 4-0 de dimanche contre Burnley a alimenté les spéculations sur la durée de son séjour.

« À ce propos, vous devriez contacter vos collègues à Madrid et ils devraient demander [Real boss Zinedine] Zidane parce qu’il est un joueur du Real Madrid.

« Ce n’est pas un joueur de Tottenham. Donc le Real Madrid a tout entre ses mains. Ils ont le joueur, ils ont un joueur avec un an de contrat. Ils ont le pouvoir entre leurs mains. Vous savez, j’ai juste un joueur en prêt. et j’essaie de tirer le meilleur parti du joueur pour Tottenham Hotspur avec tout le respect du Real Madrid.

Gareth Bale a marqué deux buts lors de la victoire des Spurs contre Burnley ce week-end. Daniel Leal Olivas / Piscine via AP

C’est pareil avec [Carlos] Vinicius [on loan from Benfica]. Nous essayons de prendre soin des joueurs que nous avons en prêt, pour nous, mais aussi pour le respect que nous avons pour le club qui nous a prêté le joueur. Si vous voulez savoir quoi que ce soit sur l’avenir de Gareth, je pense que vous devriez demander à vos collègues de Madrid de demander à Zizou. «

Les Spurs ont allégé la pression sur Mourinho avec cette victoire confortable contre Burnley, seulement leur deuxième victoire en Premier League en sept matches depuis le 17 janvier.

Mais avant le voyage de jeudi à Fulham, le joueur de 58 ans a déclaré: « Nous avons gagné 4-0, un match que nous avons très, très bien joué et il semble que mes méthodes sont à nouveau bonnes, Gareth Bale est à nouveau un joueur de premier plan. et nous jouons à merveille.

« Allez. Ne nous tuez pas quand les résultats sont mauvais, mais ne faites pas non plus comme si nous étions au sommet du monde [now]. Concentrons-nous sur notre travail. Bien sûr, nous voulons bien jouer. Bien sûr, nous voulons marquer des buts. Bien sûr, nous ne voulons pas concéder de buts. Bien sûr, nous voulons jouer au football offensif et bien sûr nous voulons toujours le meilleur, mais parfois ce n’est pas possible. «