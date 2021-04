Le drame était loin d’être terminé après que United ait produit un retour concluant pour gagner 3-1 au stade Tottenham Hotspur, renversant un déficit à la mi-temps fourni par la frappe de Son Heung-min à la 40e minute pour gagner 3-1 en Premier League.

L’attaquant de United Edinson Cavani avait un but durement exclu à la suite d’un contrôle VAR après que le milieu de terrain Scott McTominay ait été jugé pour avoir surpris Son au visage dans l’accumulation.

Cela a amené le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, à affirmer que « le match est complètement parti » et à se plaindre que l’arbitre avait été « escroqué » par Son, qui avait dûment donné la tête à Tottenham.

🗣 « Si mon fils reste à terre comme ça pendant 3 minutes et a besoin de 10 compagnons pour l’aider à se relever, il n’aura pas de nourriture. » Ole Gunnar Solskjaer trouva la réaction de Heung-min Son à cet horrible risible pic.twitter.com/6WpxRuca8N – Football Quotidien (@footballdaily) 11 avril 2021

🗣 « Son a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne que Ole. » Jose Mourinho est furieux des commentaires d’Ole Gunnar Solskjaer à plein temps sur Son pic.twitter.com/nfK9Gx0ePp – Football Quotidien (@footballdaily) 11 avril 2021

« Si c’était mon fils et qu’il reste à terre et qu’il a besoin de ses compagnons pour l’aider à se relever, il ne reçoit pas de nourriture parce que c’est embarrassant », a curieusement répondu Solskjaer dans son entretien d’après-match.

« Si c’est une erreur claire et évidente, c’est une erreur évidente qu’il a dû la regarder. C’était un but parfaitement bon.

« Malheureusement, l’arbitre a décidé que nous ne jouions pas au football ou VAR a probablement décidé. Je suis absolument choqué si c’est une faute. »

Mourinho était furieux. « Laissez-moi vous dire quelque chose, » grogna le chef irritable de Tottenham. «Je suis très, très surpris qu’après les commentaires d’Ole sur Sonny, vous ne me posiez pas de questions à ce sujet.

«Et je l’ai déjà dit à Ole, parce que je l’ai rencontré il y a quelques minutes. Si c’est moi, en disant à ce joueur AB ou C d’un autre club, ‘Si c’était mon fils, je ne lui donnerais pas le dîner ce soir’, ou quelque chose comme ça comme ça, quelle serait la réaction?

« C’est très, très triste. Je pense que c’est vraiment triste que vous ne me posiez pas la question. C’est vraiment triste que vous n’ayez pas l’honnêteté morale de me traiter de la même manière que vous traitez les autres. »

L’entraîneur déclamé semble avoir pris les remarques de Solskjaer au pied de la lettre. «Je veux juste dire que Sonny a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu’Ole, parce que je pense qu’un père – je suis un père – tu dois toujours nourrir tes enfants, peu importe ce qu’ils font.

« Si vous devez voler pour nourrir vos enfants, vous volez. Je suis très, très déçu, et comme on dit au Portugal, le pain est du pain et le fromage est du fromage. J’ai déjà dit à Ole ce que je pensais de ses commentaires. »

Solskjaer a déclaré qu’il partageait le « le plus grand respect » avec Mourinho, tandis que Son semblait plus dévasté par une défaite qui laissait les Spurs languissants à la septième place et peu susceptibles de se qualifier pour la Ligue des champions.

Une fois les leaders de la Premier League, les Spurs sont maintenant à six points de la quatrième place avec sept matches à jouer.

« C’est un après-midi vraiment triste, » dit-il en baissant les yeux et en se tordant le visage tout en paraissant inconsolable.

« Je ne suis vraiment pas dérangé par [my] but. Je voulais vraiment gagner, surtout après le dernier match [at Newcastle] quand je suis arrivé, de retour de blessure, nous menions et tirions.

Sonny a son mot à dire sur le match d’aujourd’hui.#THFC ⚪️ #COYSpic.twitter.com/koVOKGQZ8P – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 avril 2021

« Je voulais vraiment, vraiment gagner – je le fais vraiment. Il y a [seven] jeux à gauche: je sais qu’il est toujours facile de dire «soyons positifs, nous ferons de notre mieux».

« Je veux vraiment bien finir cette saison, je le veux vraiment. Six points derrière les quatre premiers, nous devons obtenir des résultats et attendre que les autres équipes perdent des points. Nous devons faire de notre mieux et prendre nos responsabilités.

« Je sais que cela semble fou ou anormal que je sois vraiment à terre, mais le football est une question de résultats. Si nous gagnons, je suis vraiment heureux; si nous perdons, je suis à terre pendant deux ou trois jours. Nous devons rebondir ensuite. Vendredi [at Everton]. «