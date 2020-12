Jose Mourinho s’est attaqué aux critiques qui ont utilisé les statistiques pour dénoncer son style de jeu. Il a affirmé que mettre en évidence certains chiffres basés sur la possession pour tirer des conclusions est «comme un morceau incroyable de viande ou de poisson mais mal cuit».

Le patron de Tottenham a été confronté à des questions sur son approche conservatrice tout au long de sa carrière, mais particulièrement chez les Spurs, ce qui contraste avec les tactiques plus expansives de son prédécesseur Mauricio Pochettino, mais Mourinho a conduit l’équipe à la deuxième place de la Premier League.

Mourinho a déclaré à son homologue de Liverpool, Jurgen Klopp, « la meilleure équipe perdue » alors que les Spurs avaient été battus 2-1 par les champions en titre à Anfield mercredi soir, alors que les Reds jouissaient de 76% de possession avec un choc des styles.

Cependant, Mourinho a déclaré: « Vous aimez le mot ‘possession’ et vous aimez les statistiques. Vous [the media] en général. C’est un peu comme l’efficacité des joueurs et parfois vous dites «les statistiques disent que le joueur B avait 92% d’efficacité sur ses passes».

« Mais les statistiques ne disent pas que ce joueur n’a fait que des passes de deux mètres … ils ne disent pas que ce joueur était un défenseur central qui n’est passé qu’à l’autre défenseur central ou à un numéro six qui n’a passé que le balle au numéro huit, et le gars qui avait 65% d’efficacité sur ses passes est le gars qui a fait les passes … le gars qui fait les passes serrées, le gars qui fait des passes de 60 mètres pour changer la direction du jeu.

– Insider Notebook: la Juventus propose un accord d’échange Pogba-Dybala

– Connelly: Leicester City est «le meilleur des autres». À quel point peuvent-ils être bons?

« Donc les statistiques, très souvent, sont comme un morceau de viande ou de poisson incroyable mais mal cuit. Cela ne me dit pas grand-chose. Ce qui me dit, c’est le nombre de buts que vous marquez et le nombre de chances que vous créez.

« Donc, vous pouvez avoir moins de temps avec le ballon mais marquer plus de buts que l’adversaire, créer plus d’occasions, créer de meilleures chances mais pour une raison quelconque, ne pas marquer de buts par rapport à cela. C’est pour moi la chose fondamentale. à la façon dont nous jouons, parfois c’est notre propre décision, parfois c’est notre plan de match.

«D’autres fois, c’est l’adversaire qui crée cette situation. Par exemple, contre Crystal Palace [in a 1-1 draw last Sunday], dans les 20-25 premières minutes de la seconde mi-temps, pas du tout que nous ayons essayé de jouer de cette façon. En fait, nous avons fait exactement le contraire, c’était le plan de jeu que nous avons essayé pendant cette période.

« Parfois, le jeu va dans une direction où la responsabilité incombe aux adversaires. Ce sont des situations où je soutiens toujours mes joueurs lorsque l’adversaire à un moment donné est juste meilleur que vous et vous oblige à jouer d’une manière comme vous ne le faites pas. vouloir le faire. »





Mourinho a pris un autre coup à Klopp après avoir été nommé meilleur entraîneur masculin aux Best FIFA Awards après avoir remporté le titre de Premier League la saison dernière, battant Hansi Fliuck du Bayern Munich et Marcelo Bielsa de Leeds.

« Je pense que la seule chance pour Flick de gagner est que le Bayern trouve deux ou trois nouvelles compétitions supplémentaires pour qu’il la remporte », a déclaré Mourinho.

« Alors peut-être que s’il remporte sept titres en une saison, peut-être qu’il remportera le prix. Je crois qu’il n’a remporté que la Ligue des champions, la Bundesliga, la DFB-Pokal, la Super Coupe d’Europe, la Super Coupe d’Allemagne, il n’en a remporté que cinq et le plus grand de tous. . Je pense que « pauvre Flick », la seule chance pour le Bayern est de trouver deux ou trois trophées supplémentaires pour voir s’il peut le gagner. «

Mourinho a insisté sur le fait qu’il n’était plus dans le match à la recherche d’une validation personnelle, s’étant adouci après son arrivée à Chelsea en provenance de Porto en 2004 et en se déclarant «spécial».

« Je ne travaille pas à la recherche d’une quelconque reconnaissance », a-t-il déclaré. « OK, il y a 15 ans quand je suis arrivé et j’étais probablement un peu trop arrogant pour ce à quoi vous étiez habitué, peut-être que oui, peut-être que je l’étais. Mais je ne le suis pas. Je travaille pour mon club, pour mes joueurs. J’essaye de donner du bonheur aux gens qui aiment mon club, le club où je travaille, je suis très ambitieux.

« Cela n’a pas du tout changé. Je pense que tu peux encore lire sur mon visage que perdre me fait mal pareil, rien n’a changé. Mais cette situation de recherche de reconnaissance, ce n’est pas pour moi, ce n’est pas pour moi. Je m’en fous. «