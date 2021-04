L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a répliqué à l’affirmation d’Ole Gunnar Solskjaer selon laquelle gagner des compétitions de coupe est « parfois une question d’ego pour les managers et les clubs » en affirmant que le « grand patron » norvégien Sir Alex Ferguson serait en désaccord.

Le manager de Manchester United, Solskjaer, avait visé une barbe à peine voilée sur son prédécesseur lors de la défense de son propre record à Old Trafford, n’ayant pas réussi à remporter un trophée au cours de ses deux années à la tête.

Solskjaer est en passe de diriger United à la deuxième place de la Premier League cette saison, un exploit que Mourinho a également réalisé accompagné de victoires en Ligue Europa et en Coupe EFL en 2017.

Mourinho a souvent été accusé de donner la priorité à la victoire au détriment du style ou du développement de la jeunesse et, interrogé sur les commentaires de Solskjaer, le joueur de 58 ans a affirmé que l’ancien patron de United Ferguson, qui a pris sa retraite en 2013 après avoir remporté 38 trophées pendant 26 ans à la tête, le ferait. ont été en désaccord.

« C’est son opinion », a déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse vendredi. « Je suis à peu près sûr que son grand patron Sir Alex a une opinion différente à ce sujet. Mais je respecte ce que pense Solskjaer. Je pense différemment et [there should be] liberté de pensée, liberté d’idées.

« Si c’est ainsi qu’il pense, ça me va. Ce n’est pas un problème pour moi. Ce n’est manquer de respect à personne. Mais je crois, je le répète, que son grand patron et le plus grand de l’histoire de la Premier League a un point de vue différent par rapport à cela. «

Mourinho a également insisté sur le fait qu’il acceptait le défi d’essayer de concourir pour les honneurs à Tottenham contre des équipes disposant de ressources beaucoup plus importantes.

Manchester City cette semaine a révélé qu’ils avaient maintenant le La masse salariale la plus importante de l’histoire de la Premier League à 351 millions de livres sterling, une somme alléchante qui ne les a pas empêchés de remettre à Kevin De Bruyne un nouveau contrat de quatre ans qui le verra surpasser le gardien de but de United David De Gea en tant que joueur le mieux payé d’Angleterre avec 400000 £ par semaine.

En revanche, Harry Kane, le meilleur revenu des Spurs, est payé environ la moitié de ce montant.

« Je suis très heureux de le faire. Ma carrière est longue, j’ai travaillé dans des clubs avec une histoire différente, avec des ressources économiques différentes, avec des ambitions différentes et j’ai toujours aimé », a déclaré Mourinho.

« Bien sûr, vous savez que je suis en Angleterre depuis tant d’années et je sais comment les choses se passent. Ce n’est pas grave. Si Kevin signait un contrat de ‘X’ millions, j’aimerais qu’il signe un contrat de trois fois ‘X’ millions. Tant mieux pour lui. Il le mérite, c’est un joueur fantastique, donc si Pep- [Guardiola] – ou l’un des entraîneurs des meilleures équipes – a «X» millions à dépenser, tant mieux pour eux.

« Pas de problème. J’aime travailler dans mon club, j’aime faire ce que nous faisons et je ne suis pas jaloux de ceux qui peuvent faire autre chose. J’adorerais que mes joueurs obtiennent le même contrat que David De Gea ou Kevin. De Bruyne. J’adorerais qu’ils reçoivent cet argent. «