Jose Mourinho a exhorté ceux qui pensent que ses équipes gagnent plus de pénalités que les autres à « regarder les statistiques ».

Cela vient après que Marcus Rashford a récemment répondu à une question sur les raisons pour lesquelles Manchester United est perçu comme recevant plus de pénalités que les autres équipes.

Il a répondu avec un signe de tête à son ancien patron Mourinho, en disant: «Je me souviens quand Jose était manager, il y avait cinq ou six fois où je me souviens où j’aurais dû avoir une pénalité.

« Jose a fini par me dire: ‘Si vous ne connaissez pas la façon dont vous le faites, vous n’allez pas [get] donner[n] il.’

«Après cela, nous avons commencé à recevoir quelques pénalités. C’était quelque chose qui, en termes de développement, il fallait l’apprendre et le comprendre.

Mourinho a été interrogé sur les commentaires de Rashford avant le match de son équipe de Tottenham contre Sheffield United.

Et bien qu’il ne soit pas tenté de répondre en détail, il a conseillé à ceux qui pensent que ses équipes ont reçu un traitement favorable de la part des arbitres de faire des recherches.

« Liverpool contre Manchester United est un gros match », a déclaré Mourinho avant le choc de dimanche entre le premier et le deuxième du classement.