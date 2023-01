Mourinho rejette l’offre de Tottenham pour Zaniolo

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Tottenham veut Zaniolo mais Mourinho de Roma joue au hardball

Tottenham Hotspur a fait une offre à la Roma pour la signature du prêt du milieu de terrain offensif Nicolas Zaniolomais si loin Giallorossi L’entraîneur Jose Mourinho a rejeté toute avance de son ancien club.

C’est selon Fabrice Romanoqui dit que tandis que les Spurs cherchent à renforcer leurs options d’attaque avec un mouvement à court terme pour le joueur de 23 ans – avec une autre option pour un accord permanent – ​​les Roms souhaitent quelque chose de plus permanent tout de suite.

L’équipe italienne recherche des honoraires de 35 à 40 millions d’euros tandis que Zaniolo, qui a été gelé à Rome, souhaite déménager et a demandé à partir.

Le patron des Spurs, Antonio Conte, cherche désespérément de nouveaux visages pour aider à redresser la forme défaillante de Tottenham en Premier League alors qu’ils entrent dans la seconde moitié de la saison. Il a eu la malchance de manquer plusieurs joueurs en raison d’une blessure, alors que l’on pense également que le club a perdu face à ses rivaux Arsenal pour la signature de Léandro Trossard.

Cependant, Mourinho joue au hardball et dit qu’il n’est pas sûr que “ça va arriver” lorsqu’on lui demande si Zaniolo déménagera ou non dans le nord de Londres.

Zaniolo a marqué 24 buts et ajouté 18 passes décisives en 128 apparitions pour la Roma. L’AC Milan serait également intéressé par lui.

Nicolo Zaniolo, à gauche, a attiré l’attention de Tottenham Hotspur, mais l’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, à droite, ne serait pas sûr de laisser partir son milieu de terrain offensif. Ettore Ferrari/EPA

PAPIER GOSSIP

– Arsenal tient à signer le milieu de terrain Martin Zubimendi de la Real Sociedad, mais le joueur de 23 ans a refusé de déménager à l’Emirates Stadium, selon la radio espagnole Cadena SER. L’année dernière, Zubimendi a conclu un nouvel accord pour rester à Saint-Sébastien, mais les Gunners sont prêts à payer la clause libératoire de 60 millions d’euros du joueur. Cependant, le joueur s’est engagé à rester en Espagne, et donc pour l’instant, il semble qu’il ne deviendra pas la troisième signature des Gunners de la fenêtre de transfert, après Leandro Trossard et Jakub Kiwior.

– Manchester United est intéressé par la signature de l’attaquant brésilien Vitor Roqué d’Athletico Paranaense, selon Gazzetta Dello Sport. Roque, qui n’a que 17 ans, a impressionné à la fois pour le club et pour le pays, marquant plus récemment un doublé lors de la victoire 3-0 du Brésil Sudamericano 20 contre le Pérou la semaine dernière. Le prodige brésilien dispose d’une clause de libération de 60 millions d’euros et United cherche à agir rapidement afin de repousser l’intérêt du Paris Saint-Germain.

–Le soleil rapporte que l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech est en pourparlers avec l’AS Roma, alors que le courrier quotidien estime qu’Everton s’intéresse également au Marocain de 29 ans. Ziyech a rehaussé son profil après ses apparitions à la Coupe du monde et à nouveau pour les Bleus depuis son retour. Selon le Sun, Ziyech est en pourparlers avec Jose Mourinho au sujet d’un déménagement dans la capitale italienne. Cependant, Everton assiégé compte sur lui pour fournir l’étincelle dont ils ont besoin pour rester en Premier League. Quoi qu’il en soit, il semble que Ziyech pourrait devenir le premier joueur affecté négativement par la récente vague de transferts entrants de Chelsea.

– Marseille se rapproche de la signature du talentueux milieu de terrain défensif serbe Ivan Ilic de Vérone, selon L’Équipe. Le joueur de 21 ans a été une cible pour Arsenal et Brighton & Hove Albion, entre autres, mais il semble que Marseille ait convenu de conditions personnelles, les dernières formalités devant être convenues cette semaine. L’accord devrait durer jusqu’en 2028 avec des frais initiaux de 15 millions d’euros pour la partie italienne, suivis de 2 à 3 millions d’euros de modules complémentaires. Marseille a essayé de renforcer son milieu de terrain alors qu’il cherchait à assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine, et la signature d’Ilic contribuera en partie à compenser le manque d’autres cibles Leandro Trossard et Ruslan Malinovskyi.

– Barcelone est le dernier club à rejoindre la course au talentueux milieu de terrain israélien Oscar Gluhselon sport. Le club catalan a observé le joueur de 18 ans en action pour le Maccabi Tel Aviv, l’ancien club du conseiller sportif du Barca Jordi Cruyff, et c’est le Néerlandais qui recommande au Barça de signer le jeune talentueux. Gluh s’est fait connaître lors du Championnat d’Europe U-19 en Slovaquie l’année dernière, le milieu de terrain impressionnant alors qu’Israël terminait deuxième derrière l’Angleterre. Le Borussia Dortmund et Monaco suivent également l’étoile montante, mais le Barça espère que leur relation saine avec le Maccabi pourra les aider à finaliser un accord avant la saison prochaine.