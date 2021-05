Mourinho prend le poste de l’AS Roma est audacieux car une reconstruction est nécessaire à partir de zéro

Vous avez toujours su qu’il y aurait un prochain chapitre; vous ne vous attendiez pas à ce que cela arrive deux semaines et un jour après avoir été relevé de ses fonctions à Tottenham Hotspur. Et, évidemment, vous ne vous seriez pas attendus à Rome. Pas cette Roma.

La rapidité de la nomination de Jose Mourinho à Rome vous laisse perplexe, surtout si vous considérez qu’il leur a fallu trois mois et demi – à partir du moment où le nouveau propriétaire, l’entrepreneur américain Dan Friedkin, a pris la relève – pour combler le poste vacant. poste de directeur général. Après une recherche longue et minutieuse avec l’aide d’une société de renseignement de données, Retexo, ils se sont retrouvés avec Tiago Pinto, qui a rejoint Benfica.

Cette recherche de manager était-elle aussi exhaustive? Ou était-ce un mouvement impulsif, guidé par un sentiment instinctif, le coup de foudre?

« Dès que Jose nous a dit qu’il était disponible, nous avons immédiatement saisi l’occasion de parler à l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps », a déclaré Tiago Pinto. « Nous avons été impressionnés par son désir de gagner et ses passions pour le football. Il ne se soucie pas des trophées qu’il a remportés dans le passé, il ne pense qu’au prochain trophée qu’il va gagner. »

Il y a beaucoup à déballer ici. Il serait grossier de souligner que peu de managers dans le jeu vous rappellent leurs réalisations aussi souvent que Mourinho: être témoin du fameux incident du «respect», quand il a dit « J’ai gagné plus de Premierships seul que les 19 autres managers ensemble. » Mais le fait que Mourinho se jette si vite dans la mêlée en dit long également.

Compte tenu de la façon dont les choses se sont terminées pour lui dans ses trois clubs précédents – Tottenham, Manchester United et Chelsea la deuxième fois – quand il ne s’est pas seulement séparé, mais laissé sous un nuage avec l’odeur des ponts brûlés dans son sillage, il était peut-être évident qu’il n’obtiendrait pas une autre chance en Premier League, du moins pas dans un club du côté gauche de la table. Mais encore, vous avez imaginé, il y avait d’autres options. Il est toujours l’un des managers les plus titrés de l’histoire du jeu, un gars avec deux trophées de Ligue des champions à domicile, une figure cosmopolite qui avait remporté des titres de champion au Portugal, en Italie, en Espagne et en Angleterre (huit au total), un homme dont les connexions au jeu à tous les niveaux sont larges et profondes.

Vous l’avez imaginé prendre un peu de temps, laissant la négativité post-Spurs s’éloigner de la chambre d’écho des médias anglais, puis peut-être travailler sa magie pour séduire un autre club et lui donner un essai. Et ne vous y trompez pas: après un peu de repos et de régénération, Mourinho se nettoie très bien.

Il est à l’aise pour parler au genre d’hommes riches et puissants qui possèdent des clubs. Il peut être agréable, charmant, articulé et affectueux avec les meilleurs d’entre eux. Et, incidemment, ce schtick ne fonctionne pas seulement avec des oligarques russes nostalgiques comme Roman Abramovich de Chelsea (la deuxième fois) ou des propriétaires de fond comme les Glazers à Manchester United. Il a également travaillé avec un cadre de football hardcore teinté dans la laine comme Daniel Levy, qui l’a emmené à Tottenham après la débâcle de United. (Évidemment, il a également travaillé avec Friedkin et son fils Ryan: des Texans ayant une formation dans les concessionnaires automobiles, les hôtels et les divertissements.)

Ou, il aurait peut-être pu essayer la Coupe du monde 2022 avec une équipe talentueuse du Portugal, si le titulaire Fernando Santos, âgé de 66 ans, quitte le concert après les Euros. À 58 ans, il lui aurait été très facile d’attendre son heure, car il n’a clairement pas besoin d’argent. Mais, peut-être, ce dont il a besoin, c’est du travail. La routine quotidienne du terrain d’entraînement, l’odeur de l’herbe coupée, le cycle de rotation des jeux et des conférences de presse, l’adrénaline qui vient de rôder sur la ligne de touche avec des millions de regards sur vous et le pouvoir d’influencer une équipe vers la victoire.

Mourinho a été licencié par Tottenham il y a moins de trois semaines et bien qu’il ait dit qu’il prendrait son temps, il est de retour dans le football avec le poste de l’AS Roma. Jonathan Brady / PA Images via Getty Images

Ce qui n’est pas en question, c’est que, peut-être pour la première fois de sa carrière, il a relevé un défi «de base» et qui exigera de l’ingéniosité, de la chutzpah et une gestion quotidienne à l’ancienne pour se transformer en succès.

Porto était un tremplin naturel, l’équipe la plus titrée du Portugal à l’époque. À Chelsea, à l’Inter, au Real Madrid, il a rejoint des puissances qui étaient soit prêtes à dépenser gros, soit avaient déjà dépensé gros et étaient heureux de continuer à le faire. Son retour à Chelsea a peut-être été un choix émotionnel, mais c’était aussi un choix bien financé – tout comme son déménagement à Manchester United, lorsqu’il a eu Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henkrih Mkhitaryan et Eric Bailly en une seule fois.

Quant aux Spurs, bien sûr, ils étaient 14e dans le tableau quand il a été nommé. Mais ils avaient également terminé dans le top trois pendant trois saisons consécutives (y compris 2016-17, quand ils ont jeté leur chance de gagner la ligue), ils étaient en finale de la Ligue des champions quelques mois avant son arrivée, et ils ont eu un propriétaire construisant un stade massif avec beaucoup de cloches et de sifflets (et la promesse de plus de revenus et plus d’investissements).

Alors qu’en est-il des Roms? C’est une situation différente et un paysage différent. En tant que club, ils ont connu des sommets ces dernières saisons – la Roma a atteint la demi-finale de la Ligue des champions et a terminé deuxième en 2016-17, mais c’était sous une propriété différente et, surtout, avant la renaissance des clubs milanais et l’émergence de Atalanta. Une place parmi les quatre premiers aurait été remarquable cette saison, et encore moins la saison prochaine.

Il est difficile de juger les Friedkins car ils n’ont pris le contrôle qu’en août et ont fait face à la pandémie, mais il est prudent de dire qu’ils n’ont pas attiré Mourinho avec la promesse de dépenses de transfert massives. Les Roms ont fait de grosses pertes ces dernières saisons. Ils ont dû compter quelques centimes pour ne pas tomber sous le coup du fair-play financier, et leur projet de nouveau stade – lancé il y a six ans par le propriétaire de l’époque Jim Pallotta – s’est jusqu’à présent presque noyé dans la paperasserie.

Ils ont l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe, Nicolo Zaniolo, mais il a été blessé toute la saison. Ils ont des pièces solides, jeunes ou jeunes (Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Gonzalo Villar), mais cette saison, ils se sont appuyés sur Edin Dzeko (35), Pedro (33) et Mkhitaryan (32) , qui ont tous de gros salaires et dont aucun n’est sans contrat en été.

Ensuite, il y a le fait que la marque de football de Mourinho est à peu près à l’opposé de celle jouée par le patron sortant de la Roma, Paulo Fonseca, qui sont toutes des lignes hautes, du pressage, de la possession et de la construction de l’arrière. Et vous pouvez ajouter le fait que la gestion de la Roma est probablement le travail le plus pressant de la Serie A. « Pression » définie comme « les fans se présentant régulièrement en dehors du terrain d’entraînement, (parfois pour applaudir, parfois pas tellement) , une couverture médiatique locale qui éclipse toute ville autre que Madrid ou Barcelone en taille et en exigences, et une ville qui rend presque impossible pour un joueur ou un manager de faire les choses les plus élémentaires comme aller au dépanneur ou se faire couper les cheveux au barbier local. «

C’est ce que Mourinho a choisi pour lui-même, et ce ne sera pas facile.

Était-ce une décision impulsive, à la fois de lui et des Friedkins? Peut-être. Mais quoi que vous pensiez de lui, c’est courageux. Pour un gars qui jouait généralement les pourcentages lors de son prochain emploi, c’est un départ sérieux. Vous ne pouvez que lui souhaiter bonne chance d’avoir le courage de relever ce défi.