Mourinho perd patience avec Renato Sanches

Le manager de la Roma, Jose Mourinho, a publiquement exprimé ses inquiétudes concernant la nouvelle recrue estivale Renato Sanches. L’international portugais a déjà raté beaucoup de temps sur le terrain cette saison en raison d’une blessure musculaire. Après avoir été indisponible pendant deux matchs de Serie A, Mourinho a depuis remplacé Sanches à deux reprises en raison de ce problème.

Sanches n’a réussi que 45 minutes lors d’un récent match de haut niveau avec Empoli. Le milieu de terrain a marqué un but dans le match. Pourtant, Mourinho l’a remplacé à la mi-temps. Puis, lors du récent match de Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol, l’entraîneur a retiré Sanches après seulement 27 minutes.

Mourinho affirme que Renato Sanches doit jouer plus souvent

« [Sanches and Houssem Aouar] il faut jouer. Ils ont besoin de rythme et d’intensité », a déclaré Mourinho frustré. C’est ce qu’est Renato. Il est toujours en danger, c’est difficile à comprendre. Le Bayern ne l’a pas compris, le PSG ne l’a pas compris et maintenant nous avons des difficultés.

« Il a joué 45 minutes dimanche, puis a eu trois jours de repos et est reparti après 27 minutes. Il est toujours dans le doute. Il est difficile de comprendre pourquoi il est toujours blessé. Aouar a joué le temps nécessaire pour retrouver le rythme du jeu. »

Sanches a raté plus de 100 matchs au total en raison d’une blessure depuis 2016

La Roma vient tout juste de prêter Sanches du Paris Saint-Germain en juin. L’accord pourrait cependant devenir permanent si le milieu de terrain remplissait certaines conditions. La partie italienne aurait repoussé l’intérêt de plusieurs grands clubs pour signer Sanches, dont Arsenal.

Sanches a certainement subi une série de revers liés aux blessures au cours de sa carrière. En fait, le milieu de terrain a raté 111 matches au total pour son club et son pays depuis son transfert massif au Bayern Munich en 2016. Les géants allemands avaient auparavant payé à Benfica environ 39 millions de dollars pour le jeune. Les champions de Bundesliga ont ensuite vendu Sanches au club français de Lille en 2019 pour environ 22 millions de dollars.

Sanches doit essayer de récupérer à temps pour affronter Turin le dimanche 24 septembre. La Roma, tout comme son nouveau milieu de terrain, n’a pas connu un début de saison exceptionnel. Les Jaune et Rouge n’ont remporté qu’une seule victoire en championnat jusqu’à présent et occupent actuellement la 12e place du classement de Serie A.

