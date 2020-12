LONDRES: Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a minimisé la gravité de la liste des absents de Liverpool avant le match de tête des équipes en Premier League, affirmant mardi que la seule grosse blessure des champions était Virgil van Dijk.

Liverpool sera privé des défenseurs Van Dijk, Joe Gomez et Kostas Tsimikas et des milieux de terrain James Milner, Thiago Alcantara, Diogo Jota et Xherdan Shaqiri pour le match à Anfield mercredi. Le milieu de terrain Naby Keita et Joel Matip, l’autre arrière central senior de Liverpool, sont dubitatifs.

Cependant, Mourinho a déclaré que la formation de premier choix de Liverpool n’avait pas été sérieusement affectée, suggérant que Van Dijk est la seule équipe absente majeure.

Van Dijk est blessé et Van Dijk est un très bon joueur, bien sûr, a déclaré Mourinho. Mais donnez-moi la liste des blessures de Liverpool et comparez cette liste avec la meilleure équipe de Liverpool.

Je peux vous donner une liste de 10 blessés à Tottenham. Nous avons deux enfants (de) moins de 16 ans blessés, nous en avons deux autres chez les moins de 21 ans et deux chez les moins de 23 ans, nous avons (Erik) Lamela et (Japhet) Tanganga. Et voici une liste de 10 joueurs.

Si Milner, Tsimikas et Shaqiri ne sont que des joueurs suppléants à Liverpool cette saison, on ne peut pas en dire autant de Gomez, qui s’est imposé comme le partenaire de premier choix de Van Dijk en défense centrale. Les deux ont des blessures au genou à long terme.

Ensuite, il y a Jota et Alcantara, des signatures hors saison qui se sont introduites dans la réflexion du manager de Liverpool, Jurgen Klopps.

Jota a déjà commencé devant Roberto Firmino pour certains grands matchs, tandis qu’Alcantara, l’un des meilleurs milieux de terrain centraux du monde, aurait probablement joué un rôle majeur au début de la saison s’il n’avait pas été initialement à court de forme physique, puis blessé après un faute tardive dans le derby de Merseyside, il a commencé.

Chaque club a des blessures de temps en temps, a déclaré Mourinho. Liverpool a une grosse blessure. Qui est Van Dijk.

Tottenham s’est dirigé vers la 13e ronde de matchs à la première place, devant Liverpool sur la différence de buts, après avoir été invaincu 11 matchs depuis le week-end d’ouverture de la saison.

Klopp a félicité Mourinho pour le travail qu’il a effectué chez les Spurs, affirmant que son homologue les avait transformés en une machine à résultats.

Mourinho, cependant, a déclaré que les résultats de son équipe s’étaient produits sur une période trop courte pour que cela soit vrai, et que Tottenham était toujours derrière Liverpool dans son développement.

Jurgen dit que parce que si vous regardez nos résultats cette saison, nous en avons perdu un en Premier League et nous en avons perdu un en Europa League, donc nos résultats sont très positifs, a déclaré Mourinho.

Mais je pense que c’est trop tôt, et la période de bons résultats est d’environ quelques mois et une machine à résultats est bien sûr bien plus que cela. Une machine à résultats est ce que Liverpool a été ces deux dernières années, une machine à résultats était ce que mon Chelsea était pendant la période où nous avons remporté les deux titres consécutifs.

Liverpool, a déclaré Mourinho, est le résultat, si je ne me trompe pas, de 1 894 jours de travail avec Jurgen.

Nous sommes le résultat d’un travail de 390 jours, a-t-il ajouté, mais ces 390 jours sont faux, car probablement beaucoup de ces jours n’étaient même pas des jours de travail mais des jours de quarantaine, des jours d’être à la maison dans l’impossibilité de travailler.

Donc, de près de 2 000 à 300. Pour que nous puissions concourir au niveau que nous faisions, je ne peux que donner du crédit aux joueurs et être très, très heureux de ce qu’ils font.

Tottenham sera probablement sans Gareth Bale à Anfield car l’international gallois souffre d’une maladie.

