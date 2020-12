Jose Mourinho a minimisé la crise des blessures de Liverpool en affirmant que Virgil van Dijk était leur seule victime importante.

Mourinho a même battu neuf grands noms qui, selon lui, commenceraient certainement pour Liverpool lors de leur confrontation au titre à Anfield dans un coup remarquable face aux récentes plaintes de Jurgen Klopp.

Le patron de Liverpool, Klopp, a été rendu furieux par les exigences des joueurs au milieu d’une liste croissante de joueurs restés sur la table de traitement avec van Dijk et Joe Gomez en danger de rater la saison tandis que Diogo Jota, Thiago Alcantara et James Milner sont parmi les autres victimes.

Mais Mourinho a déclaré que « chaque club a des blessures » tout en insistant sur le fait que les champions en titre seront en mesure de constituer une solide formation de départ car il dit que les Spurs manquent autant de joueurs.

Le patron de Tottenham, Mourinho, a déclaré: «Van Dijk est blessé et Van Dijk est un très bon joueur, bien sûr. Mais donnez-moi la liste des blessures de Liverpool et comparez cette liste de blessures avec ce qui est la meilleure équipe de Liverpool et ensuite… Je peux vous donner une liste de 10 blessures à Tottenham.

«Eh bien, je pense, Alexander-Arnold n’est pas blessé, Matip je crois qu’il va jouer. Fabinho n’est pas blessé, Robertson n’est pas blessé, Henderson n’est pas blessé, Wijnaldum n’est pas blessé, Salah n’est pas blessé, Firmino n’est pas blessé, Mane n’est pas blessé.

«Nous en avons 16 blessés, nous en avons deux autres chez les moins de 21 ans et nous en avons trois chez les moins de 23 ans. Nous avons Lamela et Tanganga, et nous avons une liste de 10 joueurs. Mais Lloris est-il blessé? Non. Alderweireld est blessé? Non. Dier est blessé? Non. Reguilon est blessé? Non. Harry Kane est-il blessé? Non. Fils blessé? Non. Lucas est blessé? Non. Où sont donc les blessures?

«Il y a des blessures. C’est normal. James Milner est blessé. Lamela est blessé. Chaque club a de temps en temps des blessures. Liverpool a une grosse blessure qui est Van Dijk.