Mourinho limogé à nouveau – mais ce n’est pas la fin en raison de la quête du succès à court terme des clubs

La tentation est de penser que, après l’annonce de son limogeage par la Roma mardi matin, José Mourinho n’est plus un manager de haut niveau.

Le syndrome de la troisième saison frappe à nouveau. Son éventuelle toxicité, où tout brûle après quelques années positives, est si bien établie maintenant qu’elle constitue essentiellement une garantie.

Il a maintenant été limogé par quatre clubs d’affilée, tous à cause de mauvais résultats, contrairement à la première moitié de sa carrière où il décidait de son départ quelque part ou quittait en raison de conflits de personnalité. Les positions de ces équipes en championnat lors de son licenciement étaient 16e (Chelsea), sixième (Manchester United), septième (Tottenham Hotspur) et neuvième (Rome). Il a remporté des trophées dans trois de ces quatre (Tottenham étant l’exception, même si ce travail était un laissez-passer pour l’hôpital dès le début), mais à la fin, l’argenterie brillante a été laissée dans un tas de décombres fumants.

Mourinho a remporté la Ligue Europa avec Manchester United en 2017 (AMA/Corbis via Getty Images)

Tout président de club, propriétaire, président de comité ou PDG d’un club de taille raisonnable prendra au moins une pause pour réfléchir avant de décrocher le téléphone. Est-ce que ça vaut la peine ? Le succès à court terme qu’il apportera probablement vaut-il les coups émotionnels que vous subirez ?

À un certain niveau, vous remettriez en question le sens et le jugement fondamental de quiconque l’emploie. De nos jours, la terre brûlée est moins un sous-produit qu’une marque. Dans le passé, lorsqu’il se salissait pour attirer l’attention en public, cela était perçu comme une méthode de protection de ses joueurs, attirant toute l’attention et la haine sur lui et loin d’eux. Mais ces jours-ci, il s’agit davantage d’une question d’auto-préservation, de souligner qu’un facteur autre que lui-même était responsable du dernier résultat défavorable, de l’échec de la signature ou de l’accusation de la FA.

Mais il y aura toujours quelqu’un qui appuiera sur le gros bouton rouge marqué « José ». Le football est désormais un jeu à court terme, alors pourquoi même penser à la troisième année, et encore moins au-delà ? De toute façon, seuls cinq managers actuels de la Premier League sont aux commandes depuis plus longtemps. Quatre en Liga. Seulement deux en Serie A. Prenez vos trophées puis débarrassez-vous. Il ne fonctionne peut-être que grâce aux vapeurs de son génie ces jours-ci, mais les fumées peuvent toujours vous mener quelque part.

Encore une fois, ces trophées. Même dans l’ère post-Real Madrid, dans les clubs qui l’ont licencié, il a remporté la Premier League à Chelsea et la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue à Manchester United, où son affirmation selon laquelle terminer deuxième en 2017 était l’une des meilleures réalisations de sa carrière n’a plus l’air si idiote maintenant. Il a également remporté la Conference League à Rome, leur premier trophée européen depuis la Coupe des villes de foires de 1961 et leur premier de toute sorte depuis 2008.

Mourinho célèbre avec le trophée de l’UEFA Europa Conference League l’année dernière (Ozan Kose/AFP)

Il reste également populaire auprès du peuple. Un contingent important de supporters de la Roma l’aime toujours malgré les résultats récents et, à bien des égards, il est le manager moderne idéal pour une culture de supporters paranoïaques croissantes où beaucoup sont convaincus qu’il existe une sorte de complot contre leur club. Si vous voulez que quelqu’un alimente votre sentiment brûlant d’injustice, c’est votre homme.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour dresser une liste des endroits possibles où il pourrait aller.

Il y a l’Arabie Saoudite. Mourinho a affirmé l’année dernière qu’il avait refusé “la plus grande proposition jamais réalisée dans l’histoire du football pour un manager” et a déclaré plus tard qu’il était “convaincu” qu’il y travaillerait un jour. On pourrait imaginer que le téléphone de son agent sonne déjà.

Il y a Newcastle. La position d’Eddie Howe ne semble pas être menacée dans l’immédiat, mais si les résultats continuent de suivre la voie actuelle, cela pourrait changer. Les propriétaires de Newcastle n’ont pas encore été attirés par le pouvoir des stars, donc Mourinho serait une nomination hors de leur caractère, mais à un moment donné, ils pourraient adopter l’attitude selon laquelle ils ont besoin de quelqu’un pour “les amener au niveau supérieur”. a malavisé l’idée selon laquelle Mourinho était cet homme.

Il y a Chelsea. Cela semble idiot, mais ne l’excluez pas complètement. Leur manque de progrès cette saison n’est peut-être pas entièrement la faute de Mauricio Pochettino, mais la patience de leurs propriétaires ne sera pas limitée. Dans une récente enquête menée par L’Athlétisme, 30 pour cent des supporters de Chelsea ont déclaré qu’ils reprendraient Mourinho. Ce n’est pas un mandat écrasant, mais probablement plus que vous ne le pensiez, qui pourrait encore lui tenir tête.

Il y a le Real Madrid. Encore une fois, ne l’excluez pas. Carlo Ancelotti a peut-être récemment signé un nouveau contrat, mais les contrats importent peu pour Florentino Perez une fois que le ver tourne et que Perez aime apparemment toujours Mourinho, ils parlent toujours, la flamme est toujours vivante.

Il y a Porto. Un retour émouvant au club où il a connu ses premiers succès fulgurants semble en quelque sorte approprié. L’entraîneur Sergio Conceicao n’est pas extrêmement populaire après une saison difficile (selon leurs normes) au cours de laquelle ils sont à la traîne du leader du championnat, le Sporting Lisbonne. Cela soulève également la délicieuse possibilité que Mourinho travaille pour Andre Villas-Boas. Son ancien entraîneur, avec qui il s’est brouillé de façon assez spectaculaire après que Villas-Boas ait fait preuve d’une déloyauté scandaleuse en laissant l’équipe de Mourinho à l’Inter Milan se débrouiller seul, est candidat à la présidence de Porto. Il semble également avoir une chance raisonnable de renverser Jorge Nuno Pinto da Costa, en poste depuis 1982.

Villas-Boas (au centre) et Mourinho à Chelsea en 2006 (Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Il y a la Turquie. Il a soit Galatasaray, soit Fenerbahce écrit partout sur lui, n’est-ce pas ? Imaginez à quel point il prospérerait dans un pays qui semble mépriser les arbitres et favoriser le complot encore plus que lui.

Il y a la MLS. Il n’y a qu’un seul poste disponible et avec le plus grand respect pour le Minnesota en tant qu’équipe et lieu, il est difficile de l’imaginer là-haut, mais la perspective d’un endroit plus glamour pourrait plaire à son ego toujours important.

Enfin, il y a le management international. Il a déclaré dans le passé qu’il aimerait diriger une équipe nationale à un moment donné. C’était censé être le dernier concert de sa carrière, mais les temps changent. Et c’était censé être le Portugal, mais Roberto Martinez a les pieds sous la table et il n’ira probablement nulle part avant un moment.

Et les États-Unis ? Le contrat de Greg Berhalter court jusqu’à la Coupe du monde 2026, mais une mauvaise performance lors de la Copa America de cet été pourrait changer la donne et les autorités pourraient ne pas vouloir participer à une Coupe du monde à domicile au risque d’être embarrassées. On a même parlé du Brésil, même si a) ils viennent tout juste d’avoir un nouvel entraîneur-chef et b) il est difficile d’imaginer un entraîneur moins « jogo bonito » si vous essayiez.

À bien des égards, un concert international pourrait être préférable pour tout le monde : ceux qui ne sont pas fans de Mourinho et ceux qui l’aiment. La première catégorie peut largement l’ignorer la plupart du temps, tandis que la seconde peut se gaver de Jose pur et non coupé tous les deux ans lors des tournois majeurs.

Mourinho est sur une trajectoire descendante. Fini le charisme et le magnétisme de ses premières années, mais les gens seront toujours éblouis même par la lumière résiduelle de son pouvoir de star. Les gens penseront toujours qu’il pourrait être l’homme qui les élèvera. Et, pour réitérer ce point, les gens se souviendront qu’il reste un manager capable de réussir, tant tangible qu’autre.

Si vous pensez que c’est la fin de José Mourinho, détrompez-vous.

(Photo du haut : Justin Setterfield/Getty Images)