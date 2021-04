Alors que leur relation s’est terminée brusquement lundi avec la nouvelle de son licenciement, la vérité est que l’alliance de Tottenham avec Jose Mourinho était une relation transactionnelle dès le premier jour.

Les Spurs sont dirigés au quotidien par le président Daniel Levy, l’un des administrateurs les plus astucieux et les plus pointus du football. Mourinho a peut-être trompé certains en relançant son compte Instagram et en utilisant généralement une rhétorique plus douce dans les conférences de presse, mais il reste le même personnage combatif et conflictuel qu’il a toujours été.

Ces deux hommes étaient donc sur une trajectoire de collision à partir du moment où ils se sont serrés la main lors du dévoilement de Mourinho en novembre 2019, même si cela ne veut pas dire que cela n’a pas de sens. Les Spurs avaient besoin d’un manager avec la stature et la personnalité pour échapper à l’ombre de Mauricio Pochettino, quelqu’un qui avait fait la seule chose que Pochettino n’avait pas réussi à accomplir au cours de ses cinq ans et demi à la tête: gagner des trophées. Pour sa part, Mourinho avait besoin d’un club déjà positionné à portée de main des grands honneurs pour reconstruire sa réputation, en particulier pour contester l’accusation selon laquelle l’élite du jeu l’avait laissé comme le champion bourru d’une époque révolue.

Levy est parcimonieux dans son approche, une méthodologie renforcée par le fait d’avoir un stade d’un milliard de livres sterling à payer. Il préfère acheter de jeunes joueurs qui développent ou possèdent une valeur de revente. La direction de Mourinho nécessite de grosses dépenses impitoyables sur les produits finis, son autorité établie grâce à l’assemblage clinique d’individus talentueux dont il s’attend à posséder la force mentale de se concentrer uniquement sur la poursuite incessante de la gloire.

L’étonnant stade de Tottenham est la preuve que Levy veut également le meilleur, et des sources affirment qu’il admire Mourinho de loin depuis des années, mais il est – et sera toujours – l’opposé philosophique de Mourinho. La question était toujours de savoir si ce mariage improbable pouvait être un succès à court terme avant l’inévitable et coûteux divorce.

Pris au milieu, une escouade modelée peut-être de manière irréversible à l’image de Pochettino, qui est devenue plus que la somme de ses parties grâce à un lien collectif fort avec son manager. Mourinho a cherché à renforcer leur détermination, comme en témoigne le documentaire Amazon pour lequel le joueur de 58 ans est devenu une véritable star. Il était le matériau littéral du box-office que ses fans le décrivent toujours comme – partout sauf sur le terrain.

Mourinho n’a pas été universellement accepté par les fans ou les joueurs des Spurs, mais il a été amené pour gagner des trophées et part six jours avant que son équipe affronte Man City avec la Coupe Carabao à gagner. Dan Mullan / Getty Images

Après le style plus inclusif et empathique de Pochettino, un certain «amour dur» était peut-être ce dont ce groupe avait besoin pour franchir cette étape finale vers l’argenterie. Avant Mourinho, les Spurs avaient été finalistes de la Ligue des champions et également rans dans la course au titre de la Premier League, mais extrêmement cohérents tout au long. Ils étaient généralement admis pour exceller au-delà des attentes, jouant une marque de football enviée par beaucoup dans le jeu.

Mourinho a affirmé que son interruption de 11 mois de la direction, après avoir été limogé de Manchester United en décembre 2018, l’avait changé, gagnant des perspectives différentes tout en travaillant dans les médias et en reconnaissant que le jeu avait évolué. Pourtant, il ne fallut pas longtemps avant que Mourinho ne commence à critiquer publiquement les joueurs faisant des erreurs individuelles. Des erreurs défensives ont miné les performances et une longue liste de blessures a laissé la saison 2019-2020 se terminer par une déception.

Mourinho a parfaitement résumé son humeur après avoir perdu le match aller de leur match aller de la Ligue des champions contre le RB Leipzig en février 2020.

« Si je pouvais passer immédiatement au premier juillet, je le ferais », a-t-il déclaré.

La pandémie a offert une chance inattendue de se réinitialiser. Les Spurs étaient à l’avant-garde de la tentative animée du football de soutenir le NHS et les institutions locales avec, Mourinho, à son crédit, s’engageant personnellement tout au long. On peut soutenir qu’aucun club n’a davantage profité de la pause en termes de récupération des joueurs blessés et une solide finition a suivi – seuls Manchester City et Manchester United ont récolté plus de points (tous deux 21) lors du redémarrage du projet que les 18 de Tottenham – pour terminer à la sixième place et se qualifier pour la Ligue Europa.

Un été positif a suivi, avec Mourinho félicitant publiquement « M. Levy » – toujours le surnom de « Mister » – à la fin d’un mercato dans lequel sont arrivés Pierre-Emile Hojbjerg, Sergio Reguilon, Matt Doherty, Joe Rodon et Joe Hart , en plus des arrivées de prêt de Carlos Vinicius et Gareth Bale. Les Spurs ont dominé le tableau en novembre – presque un an jour pour jour après la prise de fonction de Mourinho – avec une victoire 2-0 sur Manchester City alors que Harry Kane et Heung-Min Son ont porté leur partenariat mortel vers de nouveaux sommets.

Pourtant, ils étaient bien au-dessus de leurs objectifs et du nombre de passes attendus, suggérant que cela ne pouvait pas durer et de toute façon, des tensions ont commencé à bouillonner sous la surface.

Bale a eu le temps de se mettre à niveau après avoir été gelé au Real Madrid, mais bien qu’il ait constamment atteint un niveau élevé à l’entraînement, le Gallois est resté un remplaçant lors des matches contre City, Chelsea et Arsenal, le tout en l’espace de deux semaines. Mourinho exprimait déjà des inquiétudes quant à la concession de pistes, insistant sur le fait que les joueurs ne suivaient pas ses instructions en retombant dans un état d’esprit défensif plutôt que de rester sur le pied avant.

Des sources ont décrit ce récit proposé par Mourinho comme un domaine de discorde important. Il y avait aussi des frustrations avec les séances d’entraînement de Mourinho, contrastant le volume de travail offensif effectué sous Pochettino avec l’accent mis sur la défense et la forme d’équipe favorisée par son successeur.

Les jeunes joueurs du club ont également estimé que le chemin vers la première équipe était beaucoup plus ardu avec Mourinho. Pochettino s’était beaucoup intéressé à la mise en place de l’académie et bien que les membres de l’équipe de développement s’entraînent souvent avec les seniors, Mourinho offrait rarement plus qu’un mot d’encouragement.

Sur le terrain, le style de football de Tottenham est devenu régressif. Une équipe construite sur des principes offensifs semblait prise dans une bataille existentielle avec elle-même, luttant contre ses instincts pour aller de l’avant en raison des principes conservateurs de leur manager. Ils sont rapidement devenus une équipe bénéficiant apparemment de l’absence persistante de supporters. Il n’y avait personne dans le sol pour fournir la bande-son furieuse tout en regardant leur équipe manquer d’ambition à la maison. Après tout, la devise des Spurs est «Oser c’est faire» et non «Oser c’est défendre».

L’avenir de Kane est également devenu l’objet de spéculations croissantes. Des sources ont déclaré à ESPN que si le capitaine anglais n’aimerait rien de plus que de gagner de l’argenterie avec les Spurs, il y a un sentiment que son ambition de gagner les plus gros prix du jeu pourrait le conduire à chercher un mouvement.

Les Spurs avaient remporté l’un de leurs six derniers matches avant l’annonce de lundi, mais le moment du départ de Mourinho est une surprise dans le contexte qu’il survient six jours avant une finale de la Coupe EFL contre Manchester City. L’homme amené pour gagner des trophées a été limogé la semaine où il pouvait en livrer un. Pourquoi ne pas donner à l’homme qui a remporté 12 des 15 finales majeures de sa carrière à travers l’Europe la chance d’organiser une autre victoire contre Pep Guardiola?

ESPN a rapporté le 19 février que Levy voulait attendre la fin de la saison avant de décider du sort de Mourinho, conscient des problèmes au sein de l’équipe, mais surtout pour savoir dans quelle compétition européenne les Spurs jouaient. Avec l’annonce de l’implication de Tottenham dans le Super League européenne, peut-être a-t-il sa réponse. Cela rendrait certainement la récompense, d’une valeur d’environ 20 millions de livres sterling selon les sources, beaucoup plus acceptable pour un club qui a contracté un prêt de la Banque d’Angleterre l’année dernière pour couvrir ses frais de fonctionnement pendant la pandémie de coronavirus.

Mourinho a été limogé moins de 12 heures après la confirmation de la création de la Super League dans un communiqué des 12 clubs impliqués. Il est tentant de dire qu’il avait atteint son objectif, en conservant le profil plus large du club alors qu’ils cherchaient un siège à la nouvelle table supérieure de l’Europe.

Les Spurs nient que le départ de Mourinho ait quoi que ce soit à voir avec la Super League et qu’il s’agissait en fait d’une décision purement basée sur les résultats. ce qui nous ramène au point de départ, que la nomination de Mourinho était censée concerner l’argenterie. Le documentaire d’Amazon était justement intitulé «Tout ou rien». En fin de compte, ce n’était rien, et c’est une grande déception pour toutes les parties concernées.