Mourinho laissé le visage rouge par Man Utd commente alors que Lingard hante l’ancien patron

Jose Mourinho a été hanté par l’un de ses anciens joueurs dimanche alors qu’une frappe de Jesse Lingard a aidé West Ham à battre Tottenham 2-1 au London Stadium.

Lingard était l’un des joueurs préférés de Mourinho lors de son mandat à la tête de Manchester United entre 2016 et 2018, et le milieu de terrain semblait s’épanouir en travaillant sous la direction du manager portugais.

Après être tombé en disgrâce à Old Trafford, Lingard a rejoint les Hammers en janvier pour un prêt jusqu’à la fin de la saison et semble s’amuser après avoir marqué trois fois en quatre matchs en bordeaux et bleu jusqu’à présent.

Et il a enfoncé un poignard dans le cœur de son ancien patron alors que sa frappe à la 47e minute mettait son équipe 2-0 et exerçait une pression supplémentaire sur les épaules de Mourinho assiégé.

Les Spurs ont maintenant perdu cinq de leurs six derniers matchs de Premier League, et Mourinho semble manquer de temps pour inverser la saison.

Et il regrette peut-être maintenant les commentaires qu’il a faits dans le documentaire d’Amazon « Tout ou rien », qui portait sur la campagne 2019-20 des Spurs.

Après que Mourinho ait été nommé manager, une scène s’est concentrée sur une conversation privée qu’il a eue avec l’attaquant Harry Kane.

Dans celui-ci, Mourinho dit: « Ce que je n’accepte pas, parce que c’est ma nature f ******, je n’accepte pas d’être ici… ne rien gagner.