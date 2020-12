Jose Mourinho a accusé certains de ses ego de croire qu’ils étaient trop gros pour geler l’Autriche.

Les buts de Gareth Bale, Son Heung Min et Dele Alli ont permis aux Spurs d’accéder aux huitièmes de finale du groupe J.

Mais Mourinho a comparé l’approche de son équipe à l’attitude affichée par son ancien club Manchester United en phase de groupes de la Ligue Europa.

«D’après mon expérience, j’ai le sentiment que certains joueurs pensent qu’ils ne devraient pas être ici», a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est une question d’attitude, que j’ai déjà vécue.

«Même à Manchester United, j’ai eu une situation similaire lorsque nous avons perdu deux matches à l’extérieur en phase de groupes et lorsque nous arrivons aux KO, vous obtenez de meilleurs adversaires et plus de difficultés, l’équipe affronte les matches d’une manière différente.

«Le fait est que la phase de groupes de la Ligue Europa ne motive pas certains joueurs. Je le savais. Certains joueurs sont fondamentaux pour nous et j’ai toujours besoin d’eux sur le terrain en toutes circonstances.

« J’ai besoin de deux de ces joueurs pour donner un peu d’équilibre à l’équipe, par exemple Hojbjerg et Son – sans eux, je ne pense pas que nous aurions un résultat positif. »