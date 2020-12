Le manager de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré qu’il ferait une rotation de son équipe dans un programme festif chargé, mais que certains «joueurs uniques» figureront plus que d’autres alors que son équipe cherche à rester au sommet de la Premier League.

Les Spurs sont entrés dans la phase à élimination directe de la Ligue Europa en tant que vainqueurs de groupe avec une victoire 2-0 sur le Royal Antwerp jeudi et devraient jouer sept fois au cours des 21 prochains jours, dont six matchs de Premier League et un quart de finale de la Coupe de la Ligue.

« La Ligue Europa est terminée maintenant depuis quelques mois, mais il y a maintenant une accumulation de matches de Premier League qui, pour être honnête, sont plus difficiles que les matches de Ligue Europa », a déclaré Mourinho aux journalistes.

«La qualité des équipes est meilleure en Premier League. Nous avons également un quart de finale à jouer contre Stoke City, et Stoke le fait, si bien dans le championnat (de deuxième rang). Avec autant de matches, devons-nous faire des rotations? Bien sûr.

«Il est impossible pour un joueur de jouer tous ces matchs sur une courte période. Mais en même temps, il y a des joueurs uniques… bien que l’équipe soit très bonne, nous devons essayer de leur donner plus de minutes car ils peuvent faire la différence.

Mourinho n’a pas mentionné qui étaient ces joueurs, mais le capitaine Hugo Lloris et le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg ont joué toutes les minutes en championnat jusqu’à présent, suivis des attaquants Harry Kane et Son Heung-min qui ont marqué 18 buts à eux deux.

Tottenham mène le classement avec 24 points en 11 matchs, devant les champions de Liverpool pour la différence de buts et deux points d’avance sur son rival londonien Chelsea.

Les Spurs se sont rendus à Crystal Palace dimanche et Mourinho, qui a été nommé directeur de la Premier League du mois de novembre, a déclaré qu’il était au courant des nombreuses menaces posées par Roy Hodgson même s’il n’avait pas eu le temps de travailler sur ses plans.

« L’une des choses est la qualité de (Wilfried) Zaha … Les joueurs, le manager, le personnel d’entraîneurs sont fondamentalement les mêmes que les saisons précédentes », a déclaré Mourinho.

«Ils défendent avec beaucoup de gens et d’expérience, mais ils ont de la qualité en attaque – attaque organisée, contre-attaque et coups de pied arrêtés. C’est une équipe qui peut menacer dans de nombreuses situations différentes. »