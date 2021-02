Mourinho fait l’éloge de Bale après le spectacle de West Ham

Jose Mourinho a chanté les louanges de Gareth Bale après le spectacle de deux buts de l’international gallois lors de la raclée 4-0 de Burnley par Tottenham Hotspur en Premier League dimanche.

Le manager de Tottenham n’a donné à Bale que son troisième départ en championnat depuis son retour en prêt en septembre et a été récompensé par un spectacle éblouissant.

– Bale montre à Mourinho qu’il peut être le facteur X improbable pour les Spurs

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Mourinho a semblé réticent à faire confiance à Bale dans la ligue, invoquant son manque de forme physique et ses problèmes de blessures.

Mais après son impact en deuxième mi-temps sur le banc contre West Ham United la semaine dernière, sa performance en milieu de semaine contre Wolfsberger et les deux buts de dimanche, Bale recommence à fleurir.

« Je suis très heureux pour lui, très heureux pour l’équipe car l’équipe a besoin de son talent », a déclaré Mourinho.

« Je suis heureux parce que quand sa condition est bonne, il peut faire des choses comme aujourd’hui – son jeu était très bon, pas seulement en marquant, en changeant de vitesse, en entrant. Je suis très heureux pour lui. »

Bale a maintenant marqué quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions dans toutes les compétitions et sa renaissance est de bon augure pour le reste de la campagne de Tottenham car ils ont une finale de Coupe de la Ligue, une Ligue Europa 16 derniers et une bataille dans le top quatre de Premier League à jouer.

« C’était bien, j’ai un peu progressé pour être en pleine forme – je me suis senti à l’aise et ma forme revient, c’est agréable d’aider l’équipe », a déclaré Bale. «Je sais que tu reçois des critiques mais j’ai assez d’expérience pour garder la tête baissée, ne rien dire de stupide et continuer à me brancher.

Jose Mourinho félicite Gareth Bale lors de la victoire de dimanche contre West Ham. Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

La vue de Bale aligné aux côtés de Harry Kane et Son Heung-min était ce que les fans de Tottenham espéraient voir quand il reviendrait en prêt, et le trident attaquant a déchiré Burnley en lambeaux dimanche.

Son a établi les deux buts de Bale tandis que Bale a fourni l’aide pour la frappe de Kane.

« Jouer avec eux est la raison pour laquelle je suis venu ici et ce que je voulais faire – c’est super d’être sur le terrain et de se sentir bien, j’espère que nous pourrons partir de là et gagner en confiance », a déclaré Bale.

La victoire a laissé Tottenham à la huitième place, mais à seulement six points de retard sur West Ham, quatrième, avec un match en main.

« Il nous fallait trois points pour le tableau, pour que les joueurs aient le sourire. C’est le plus important. Il nous fallait une bonne victoire en Premier League », a déclaré Mourinho, dont l’équipe avait perdu cinq de ses six derniers matchs en ligue, dit.

« Nous avons besoin de points, je crois que ces derniers temps, en Premier League, nous avons bien joué et bien sûr nous avons besoin de points. Aujourd’hui, nous les avons obtenus de manière assez solide, nous en avons besoin. »