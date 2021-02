Mourinho fait face au jour de la décision de Tottenham; pourquoi Man United est décédé Upamecano

Jose Mourinho pourrait être épargné jusqu’à la fin de la saison, alors que Tottenham Hotspur réfléchit à son avenir – Insider Notebook d’ESPN a le dernier. PLUS: Pourquoi Man United est décédé Dayot Upamecano.

Mourinho attend le destin de Tottenham

Le président de Tottenham, Daniel Levy, veut attendre la fin de la saison avant de déterminer le sort de Jose Mourinho en tant qu’entraîneur-chef, ont déclaré des sources à ESPN.

Les spéculations dans les médias en Angleterre et au Portugal se sont intensifiées sur la position de Mourinho alors que les Spurs se sont effondrés au neuvième rang du classement de la Premier League après quatre défaites lors de leurs cinq derniers matches.

Des sources ont déclaré à ESPN que les rapports au Portugal affirmant qu’il coûterait à Tottenham environ 30 millions de livres sterling pour limoger Mourinho maintenant sont « largement exacts », car il a un contrat sans clause de rupture jusqu’à l’été 2023, mais ce n’est pas seulement la situation financière qui achète le temps de 58 ans.

La décision de reporter la finale de la Coupe EFL de février à avril a aidé par inadvertance Mourinho, étant donné qu’il peut continuer à dévier les critiques en désignant une pièce maîtresse de Wembley qui offre aux Spurs une chance de gagner leur premier argenterie depuis 2008.

Ils font face à une tâche ardue contre Manchester City, qui a remporté ses 17 derniers matchs toutes compétitions confondues; Néanmoins, Mourinho a été embauché pour remporter des trophées et il est sur le point de livrer sa première saison complète. Il y a aussi de la sympathie en interne pour la course de l’équipe étant donné que trois de ces défaites sont survenues contre Liverpool, Chelsea et City tandis que le capitaine Harry Kane était porté disparu avec des problèmes de cheville.

Mourinho a remporté la Ligue Europa il y a quatre ans avec Manchester United, obtenant ainsi une qualification pour la Ligue des champions après avoir terminé sixième de la Ligue. Des sources affirment que Levy est conscient que la même chose pourrait encore être possible pour les Spurs, mais Mourinho devra fournir des résultats à court terme, en commençant par progresser contre Wolfsberger AC lors de leur huitième de finale, et en améliorant les résultats nationaux avec West Ham, Burnley et Crystal Palace avant le derby du nord de Londres contre Arsenal le 13 mars.

Des sources affirment que l’équipe de la première équipe reste derrière Mourinho, mais il était à noter qu’il a offert une branche d’olivier à Dele Alli et Gareth Bale – deux personnes marginalisées ces derniers mois et critiquées – en affirmant que « les entraîneurs peuvent parfois prendre de mauvaises décisions . » – James Olley

Pourquoi Solskjaer a choisi de ne pas poursuivre Upamecano

Manchester United n’a pas tenté de rivaliser avec la décision du Bayern Munich pour Dayot Upamecano en raison du désir du manager Ole Gunnar Solskjaer de signer un arrière central gauche, ont déclaré des sources à ESPN.

Le Bayern a annoncé qu’il signerait Upamecano du RB Leipzig à la fin de la saison après avoir accepté de payer sa clause de libération de 42,5 millions d’euros (51 millions de dollars).

Des sources ont déclaré à ESPN que le joueur de 22 ans intéressait United, en particulier en raison de la clause de libération de son contrat, mais ses représentants avaient déjà été informés des conditions préalables de Solskjaer avant que le Bayern ne scelle l’accord.

– Rapport de dépistage: ce que Upamecano donnera au Bayern

Le manager de United espère signer un défenseur central cet été et pense que l’ajout d’un défenseur du pied gauche ajoutera plus d’équilibre à son équipe.

Le partenariat préféré de Solskjaer cette saison a été le capitaine Harry Maguire et Victor Lindelof, qui sont tous les deux majoritairement droitiers. Cela signifie que Maguire a souvent dû jouer à gauche, après que le seul arrière central gauche de United, Marcos Rojo, ait quitté le club pour Boca Juniors en janvier.

Outre Maguire et Lindelof, Solskjaer a Eric Bailly, Phil Jones et Axel Tuanzebe comme ses autres défenseurs centraux seniors. Si un autre défenseur central entre, United serait ouvert aux offres pour Jones et pourrait permettre à Tuanzebe, 23 ans, de se déplacer en prêt. – Rob Dawson

Alaba a un accord avec Madrid mais pourrait choisir Liverpool, Chelsea, Atleti

L’agent de David Alaba, Pini Zahavi, a reçu des appels d’au moins huit clubs européens à propos de son joueur. Alaba, 28 ans, a décidé de quitter le Bayern Munich pour un transfert gratuit à la fin de la saison.

Le Real Madrid est en tête. Ils ont un accord financier verbal avec Alaba et Zahavi, ont déclaré des sources à ESPN. Los Blancos tiennent à l’arrière latéral, surtout si le capitaine Sergio Ramos, dont le contrat expire à la fin de la campagne, ne se renouvelle pas et passe à autre chose.

Mais l’international autrichien Alaba est à l’écoute des autres offres et décidera où aller. Il pourrait facilement conclure le même accord avec d’autres équipes et ensuite faire son choix.

Liverpool, Chelsea, Manchester City et Manchester United sont tous après lui, tout comme le Paris Saint-Germain, Barcelone et l’Atletico Madrid, mais Chelsea et Liverpool poussent le plus fort, quelle que soit la confiance de Madrid dans la victoire.

Alaba est très demandé, non seulement parce qu’il n’y aura pas de frais de transfert à payer, mais aussi parce qu’il est au sommet de son talent et est un joueur polyvalent avec de l’expérience en tant qu’arrière central, arrière gauche et milieu de terrain défensif. .

Son expérience et son succès dans deux ligues des champions, neuf titres de Bundesliga et six victoires en Coupe d’Allemagne font de lui un joueur rare à obtenir en tant qu’agent libre. – Julien Laurens

Option de relégation si Lazio est coupable de falsification du test COVID-19

La Lazio a été renvoyée devant la Cour fédérale italienne pour avoir prétendument falsifié les tests de coronavirus et les géants de la Serie A font face à une échelle mobile de sanctions s’ils sont reconnus coupables, allant d’une déduction de points à la relégation en Serie B.

Le président Claudio Lotito et les médecins du club Ivo Pulcini et Fabio Rodia sont accusés par les procureurs d’avoir omis de signaler correctement les cas positifs aux autorités sanitaires compétentes et de ne pas avoir appliqué la période d’isolement obligatoire de 10 jours pour un joueur asymptomatique qui a ensuite été impliqué dans un match de championnat. . L’identité du joueur n’a pas été rendue publique et la FA italienne a renvoyé l’affaire aux tribunaux italiens.

« Nous faisons confiance à la justice sportive, qui sera exprimée dans les bureaux appropriés, pour que la reconstruction correcte des faits soit rétablie et que la non-implication totale dans les accusations contestées soit reconnue », a déclaré le porte-parole de la Lazio, Roberto Rao.

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

L’enquête a été ouverte le 3 novembre lorsque des tests ont été saisis à la suite d’une inspection au sol d’entraînement. Lotito est accusé d’avoir «omis de faire appliquer ou de contrôler le respect des règles sur les contrôles de santé et les communications nécessaires aux autorités sanitaires locales compétentes».

Le Biancocelesti, qui avait des points déduits dans le Calciopoli Le scandale de 2006 qui a vu la Juventus reléguée de la Serie A pour avoir tenté d’influencer les officiels du match pourrait également faire face à la baisse si elle est reconnue coupable. Compte tenu des effets mondiaux de la pandémie, des pressions seraient exercées sur les autorités italiennes pour qu’elles prennent des mesures énergiques si la Lazio est reconnue coupable de falsification.

Calciopoli n’est pas le seul exemple de grandes équipes punies de relégation pour leurs crimes. L’AC Milan a également été contraint d’abandonner une division pour trucage de matchs en 1980. – Andrew Cesare Richardson

Troisième fois chanceux pour le fils de Zidane au Real?

La crise des blessures du Real Madrid a signifié que le fils de Zinedine Zidane, Theo – un milieu de terrain grand et élégant comme son père – a été appelé pour s’entraîner avec la première équipe cette semaine. Le joueur de 18 ans espère réussir là où ses frères aînés Enzo et Luca ont échoué et revendiquer une place dans l’équipe senior. Leur carrière n’a pas vraiment décollé depuis leurs débuts à Madrid en 2016 et 2018 respectivement.

Enzo, qui a marqué lors de sa seule apparition, une victoire 6-1 en Copa del Rey contre Cultural Leonesa au Bernabeu, est sans club à l’âge de 25 ans. Il a été libéré par Almeria en octobre, après des passages infructueux au Portugal et en Suisse.

Le gardien Luca, 22 ans, a concédé quatre buts lors de ses deux matchs à Madrid, contre Villarreal et Huesca. Il s’est mieux comporté qu’Enzo et est désormais gardien suppléant du Rayo Vallecano en deuxième division espagnole.

Theo, qui a fait deux apparitions pour l’équipe B de Madrid, Castilla, a longtemps été classé par les initiés du club comme le plus talentueux des quatre garçons de Zidane. Le plus jeune Elyaz est un défenseur avec les moins de 16 ans, et son style de jeu rappelle le plus celui de son père. – Alex Kirkland

L’Italie cherche un autre « Chucky »

L’ancien footballeur mexicain Sergio Lugo a été engagé par l’agence Nicoletti & Partners pour découvrir le nouveau Hirving « Chucky » Lozano pour le football italien.

Lozano a rejoint Naples en provenance du PSV Eindhoven au début de la campagne 2019-20 et après un début de vie difficile en Serie A qui l’a même vu expulsé de l’entraînement faute d’effort, l’attaquant mexicain est devenu un membre influent de Du côté de Gennaro Gattuso. Des sources ont expliqué à ESPN comment Lozano est devenu l’un des leaders du club à l’intérieur du vestiaire.

Lugo a passé 10 ans en tant qu’assistant de Victor Manuel Vucetich à Chivas et c’est dans son ancien club que réside l’intérêt de dénicher les meilleurs talents du football mexicain.

« Une société italienne m’a invité à chercher des joueurs qui pourraient déménager en Europe et ils m’ont demandé deux joueurs de Chivas », a déclaré Luga à ESPN Deportes. « Ils veulent des joueurs avec certaines caractéristiques qui peuvent réussir en Europe et c’est grâce à ‘Chucky’ Lozano.

« Ce gamin a surpris les gens en Italie en se montrant un joueur de haut niveau. Il y est bien pensé – plus qu’au Mexique.

«Lorsque cette société m’a contacté, ils m’ont demandé:« Pourrait-il y avoir plus au Mexique, des joueurs avec des profils similaires à «Chucky? Et je leur ai dit: « Oui, bien sûr. » «

Lozano, dont la blessure lors de la victoire 1-0 de Naples sur la Juventus le week-end dernier pourrait l’exclure pendant plusieurs semaines, a presque triplé le nombre de buts cette saison par rapport à la saison dernière, et en moins de matchs. Il a marqué cinq matchs en 34 matchs toutes compétitions confondues en 2019-2020 alors que Napoli a remporté la Coppa Italia, mais a déjà 13 buts en 32 matchs cette saison. – Andrew Cesare Richardson

Ancelotti aime Rabiot à Everton

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a joué un rôle important dans le développement d’un jeune Adrien Rabiot de leur temps ensemble au Paris Saint-Germain, et les deux pourraient être réunis la saison prochaine à Goodison Park, ont déclaré des sources à ESPN. Ancelotti tient à renforcer son milieu de terrain et le profil de Rabiot est ce qu’il recherche en tant que mise à niveau sur Andre Gomes.

Rabiot, 25 ans, peut jouer n’importe où au milieu de terrain, mais est un excellent joueur de box-to-box avec des qualités qui pourraient convenir à la nature plus physique de la Premier League. On ne sait pas encore si la Juventus laisserait le milieu de terrain français partir cet été.

Cette saison a été difficile pour lui sous Andrea Pirlo avec des performances sous la normale, alors qu’il avait reçu un carton rouge lors du match nul 2-2 à la Roma.

Ancelotti a dirigé Rabiot au PSG alors qu’il n’avait que 17 ans. Il l’a promu dans l’équipe première à l’été 2012 et lui a fait ses débuts en Ligue 1 et en Ligue des champions dans la première moitié de la saison 2012-2013.

L’Italien a eu une grande influence dans la carrière de Rabiot, lui conseillant même de partir en prêt à Toulouse en janvier 2013 pour poursuivre sa progression. Ils sont restés en contact depuis et pourraient bien travailler ensemble la saison prochaine. – Julien Laurens