Mourinho et Tottenham affrontent le choc de Chelsea alors que le test des qualifications d’un mois se poursuit

Jose Mourinho adore jouer au jeu des nombres quand il a un point à prouver. Un Stamford Bridge vide dimanche refusera au manager de Tottenham la possibilité d’agiter trois doigts aux supporters locaux, signifiant ses trois titres de Premier League en tant que patron de Chelsea, mais vous pouvez garantir qu’il mentionnera son précédent succès.

2 Liés

Lorsque le rythme de ses progrès à Manchester United a été remis en question au début de la saison 2018-19, Mourinho a exigé “Respect, Respect, Respect” pour ces trois titres, avant de sortir d’une conférence de presse après une défaite 3-0 à Old Trafford. contre les Spurs. Il insiste sur le fait que sa récolte de trophées le place toujours parmi l’élite.

Le Portugais a peut-être enduré la période la moins réussie de sa carrière de manager de 20 ans depuis son limogeage par Chelsea il y a cinq ans, remportant uniquement la Coupe Carabao et la Ligue Europa. Son bilan global résiste toujours aux meilleurs et il y a un réel sentiment que Mourinho a redécouvert son mojo aux Spurs et qu’il pense pouvoir à nouveau gagner des trophées.

Tottenham est dans un mois qui nous dira à quel point il est réaliste de suggérer que Tottenham peut remporter le titre de champion pour la première fois depuis 1961. Après avoir battu Man City le week-end dernier, le voyage de dimanche à Chelsea est suivi d’un derby du nord de Londres. à la maison à Arsenal sept jours plus tard, tandis qu’une rencontre délicate avec Crystal Palace à Selhurst Park est rapidement suivie par le test ultime d’une visite à Liverpool le 16 décembre.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Dans le passé, ce genre de calendrier de rencontres a obligé les Spurs à trébucher, mais l’équipe de Mourinho a déjà battu United, City et Southampton de haut vol cette saison, ils montrent donc la force mentale nécessaire pour vaincre leurs rivaux. Les progrès sont clairs et les Spurs ont encore de la place pour se développer et s’améliorer.

Après avoir pris la tête du FC Porto en 2002, Mourinho a remporté le titre de champion lors de sa deuxième saison dans tous les clubs qu’il dirige depuis, à l’exception de United où il a terminé deuxième.

À l’époque, Mourinho a déclaré que guider United à la deuxième place derrière Manchester City était l’une des plus grandes réalisations d’une carrière qui comprend deux ligues des champions et huit titres de champion nationaux – mais il était accusé d’avoir tenté de se détourner des critiques de sa carrière. était en déclin.

Le recul suggère que Mourinho avait peut-être raison après tout, United terminant sixième et éloigné troisième dans les deux saisons suivantes. La défaite de United s’avère certainement être le gain de Tottenham, et la deuxième année aux Spurs pourrait bien se révéler aussi réussie qu’à Porto, Chelsea (deux fois), le Real Madrid et l’Inter MIlan.

Jose Mourinho a conquis les fans des Spurs en créant une équipe à la colonne vertébrale solide. NEIL HALL / AFP via Getty Images

Mourinho a hérité d’une équipe talentueuse de Mauricio Pochettino, mais il avait besoin d’une mentalité plus dure et il a lentement développé cet avantage plus difficile. Le désir des joueurs d’apprendre et de se lancer a également déteint sur le joueur de 57 ans, qui semble dynamisé par l’opportunité de travailler avec un groupe plus affamé et plus unifié que celui d’Old Trafford.

Les fans des Spurs étaient séparés au moment de la nomination de Mourinho, avec sa connexion avec Chelsea et son style de jeu pragmatique discordant, mais il y a peu de sceptiques parmi la base de fans maintenant, car ils peuvent voir comment il les a transformés en prétendants. Depuis qu’il a pris ses fonctions il y a un peu plus d’un an, seuls Liverpool et City ont remporté plus de points en Premier League.

Les signatures estivales de l’arrière droit Matt Doherty des Wolves et du milieu de terrain défensif Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton n’ont peut-être pas fait la une des journaux qui ont salué le retour de Gareth Bale du Real Madrid, mais les deux joueurs ont joué un rôle crucial en ajoutant cette dureté et cette fiabilité qui définissent tout. des meilleures équipes de Mourinho.

Ce sont des joueurs de Mourinho plutôt que des joueurs des Spurs, au sens traditionnel du terme, mais avec Doherty et Hojbjerg dans l’équipe, les Spurs ont le meilleur bilan défensif de la Premier League cette saison.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC, Mark Ogden.

Avec l’équipe devenant solide à l’arrière, les buts de Harry Kane et Son Heung-Min comptent désormais plus car les Spurs n’ont pas besoin de marquer lourdement pour gagner, même s’ils ont déjà mis cinq devant Southampton et six devant United. saison. Seule Chelsea a marqué plus, avec l’équipe de Frank Lampard avec une avance de 22 buts. Mais avec la meilleure défense et la deuxième meilleure sortie offensive, Mourinho est clairement sur la bonne voie.

Bale ajoutera des buts et des passes décisives une fois qu’il sera en pleine forme, tandis que Dele Alli pourrait être un autre ajout offensif de haute qualité si Mourinho peut trouver un moyen de démarrer la carrière hésitante des Spurs, âgé de 24 ans.

Garder Kane en forme et s’assurer que le capitaine de l’Angleterre ne succombe pas à la fatigue ou aux blessures sera une grande priorité, mais pour le moment, l’avenir s’annonce prometteur pour Mourinho et les Spurs.

Il a été radié comme l’homme d’hier, mais Mourinho montre qu’il pourrait être à nouveau spécial.