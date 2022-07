Mourinho espère battre l’Inter et Napoli pour signer Dybala pour la Roma

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Roma espère gagner la course pour Dybala

Paulo Dybala reste un agent libre après avoir quitté la Juventus à l’expiration de son contrat au début du mois, mais l’AS Roma espère battre ses rivaux de Serie A, l’Inter Milan et Napoli à sa signature.

Dybala, 28 ans, devait signer pour l’Inter, mais les pourparlers sur un contrat n’ont pas abouti à un accord. Désormais, le patron de la Roma, Jose Mourinho, pense qu’il peut persuader le milieu de terrain de déménager à Rome, même s’il ne peut pas proposer de football en Ligue des champions.

Le Corriere dello Sport rapporte que la Roma mettra une offre de contrat sur la table dans les prochaines 24 heures après que Mourinho ait personnellement parlé au téléphone à l’international argentin samedi pour lui vendre le projet. Le club est de plus en plus convaincu qu’il peut le faire rejoindre.

Cependant, la Roma n’est pas prête à attendre une réponse et changera de cible pour l’agent libre Jesse Lingard ou Mario Pasalic d’Atalanta s’ils sont laissés pour compte.

BLOG EN DIRECT

10.12 BST : Le Bayern Munich a une fois de plus pris ses distances avec un déménagement pour l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a fait une demande officielle pour quitter United cet été afin qu’il puisse continuer à jouer au football en Ligue des champions, ont confirmé des sources à ESPN.

Le Bayern était considéré comme l’un des rares clubs de la Ligue des champions à pouvoir se permettre le joueur de 37 ans, mais il n’a pas l’intention de faire une offre.

“J’adore Cristiano Ronaldo, un joueur fantastique, mais chaque club a une philosophie et je ne sais pas si ce serait le bon signal à envoyer au Bayern et à la Bundesliga si nous devions le signer maintenant”, a déclaré le PDG du Bayern, Oliver Kahn.

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a ajouté : “J’ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, mais nous ne nous intéressons pas à lui.”

Et l’entraîneur Julian Nagelsmann a rejoint le groupe d’officiels pour démentir les informations, déclarant : “J’ai vu toutes les rumeurs sur mon intérêt à signer Cristiano Ronaldo, mais ce n’est pas vrai.”

Samedi, le Bayern a confirmé Robert Lewandowski rejoindra Barcelone après que les clubs soient parvenus à un accord verbal pour son transfert samedi.

09h30 BST : ICYMI hier soir, le Paris Saint-Germain a finalisé la signature de l’attaquant Hugo Ekitike prêté par le Stade de Reims.

Ekitike, 20 ans, a refusé de déménager à Newcastle United en faveur du passage au PSG, qu’il rejoint pour un prêt d’une saison avec la possibilité de rendre le changement permanent.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. ✍️ L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. 🔴🔵#BienvenueHugohttps://t.co/SSOzpWUXpq — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 16 juillet 2022

PAPIER GOSSIP

– Barcelone a exprimé son intérêt pour Carney Chukwuemekaet maintenant Aston Villa semble prêt à se séparer du vainqueur du Championnat d’Europe des moins de 19 ans d’Angleterre. Fabrice Romano pense que les Villains recherchent des honoraires d’environ 20 millions de livres sterling, mais le Barça fait face à une concurrence féroce de la part d’un certain nombre d’autres clubs. Chukwuemeka entre dans la dernière année de son contrat, ce qui signifie qu’Aston Villa doit choisir entre faire face à la perspective de le perdre pour rien l’été prochain s’ils ne lui proposent pas un nouveau contrat, ou lui permettre de partir moyennant des frais cet été.

– L’Internazionale fait pression pour finaliser un accord pour le défenseur central de Turin Bremerselon Fabrice Romano. Les conditions personnelles avec le joueur de 25 ans ont déjà été convenues en janvier, et maintenant ses représentants rencontreront Torino dans le but de régler le déménagement dès lundi alors que Simone Inzaghi cherche à compléter ses ajouts à l’équipe. Bremer a également intéressé la Juventus et un certain nombre de clubs anglais, dont Liverpool et Tottenham Hotspur.

– Nicolas Zaniolo a été en bonne forme de buteur pour l’AS Roma pendant la pré-saison et la Juventus surveillerait les discussions sur le contrat du milieu de terrain. Calciomercato rapporte que, alors que le contrat existant du joueur de 23 ans doit se terminer en 2024, il souhaite renouveler, mais uniquement avec une augmentation de salaire. Les pourparlers sont actuellement dans l’impasse, ce qui intéresse les Bianconeri. La Juve pourrait être en mesure de le tenter à Turin pour un montant d’environ 40 à 45 millions d’euros, un pourcentage de toute revente revenant à la capitale italienne.

