Bien qu’il n’y ait pas grand chose à célébrer du point de vue de Tottenham Hotspur à propos de leur sombre défaite 1-0 à Brighton & Hove Albion dimanche, il y avait au moins un fan de football qui a été laissé sourire par le résultat.

Sahil Arora, un supporter de Manchester United de New Delhi, en Inde, a gagné 5000 £ (6790 $) grâce à la perte de choc des Spurs contre une équipe planant juste à l’extérieur de la zone de relégation. Le joueur de 29 ans a empoché le prix grâce au résultat au stade Amex en jouant à un jeu de jackpot de football fantastique.

Fraîchement débordé d’argent, Arora a décidé de dépenser une partie de ses gains sur un message à l’entraîneur responsable de sa manne. Il a ensuite sorti une annonce d’une page entière dans un journal anglais pour remercier personnellement non pas l’entraîneur de Brighton Graham Potter, mais le patron des Spurs, Jose Mourinho.

Alors, j’ai mis une annonce dans @SpursOfficialle journal local de remercier Jose Mourinho pour m’avoir gagné 5k £ sur @ Fantasy5Jackpot lmao 😂😂😂

Mon ami à Londres vient de me l’envoyer pic.twitter.com/8FXijTE2tR – Sahil (@WigginSanity) 3 février 2021

Arora a acheté un espace publicitaire dans l’Enfield Independent, le journal du nord de Londres local à la base d’entraînement de Tottenham, afin d’exprimer sa gratitude à Mourinho, qui a passé deux ans et demi à la tête de United avant d’être limogé en décembre 2018.

«Cher Jose, cette publicité a été payée avec les 5 000 £ que j’ai gagnées des Spurs perdant contre Brighton», lit-on dans le message, posté sous un petit morceau «d’argenterie». « Voici un trophée spécial * pour vous remercier.

« * C’est peut-être le seul que vous gagniez cette saison. »

Bien sûr, nous ne saurons peut-être jamais si Mourinho a vu l’annonce en feuilletant une copie d’Enfield Independent de mercredi. Mais, étant donné qu’il a récolté 25 honneurs majeurs au cours de sa carrière – dont trois à Manchester United bien-aimé d’Arora avant que les choses ne se passent au sud pour l’entraîneur portugais à Old Trafford – nous doutons qu’il soit trop contrarié.

Mourinho n’a certainement pas semblé dérangé par toute moquerie lors de sa conférence de presse avant le match pour le choc de jeudi contre l’ancien club de Chelsea. Il a donné une introduction à Thomas Tuchel en informant publiquement le nouvel entraîneur-chef des Blues que tout manager digne de ce nom devrait trouver facile de livrer des titres à Stamford Bridge.

« Cela ne peut pas être très, très difficile parce que nous y avons remporté des titres. » Dit Mourinho. « Dans mon cas, j’étais là à deux périodes différentes et j’ai été champion à deux périodes différentes. »

Le manager de Tottenham a également pensé que les entraîneurs ne devraient être considérés comme des échelons supérieurs qu’une fois qu’ils ont remporté un titre de premier plan vraiment compétitif, comme la Premier League par exemple.

« Je pense que ce qui fait une élite d’entraîneurs, c’est de réussir dans les meilleures ligues, de réussir dans des ligues d’une autre dimension », a-t-il poursuivi. « Je ne parle pas de Thomas, le championnat de France est un championnat très compétitif – à part le PSG parce qu’il joue dans un championnat différent. »

Nous avons une légère idée que Mourinho aurait peut-être parlé de Thomas là-bas, malgré ses affirmations contraires.

Annonces dans les journaux

Les fans de villa paient pour la publicité «Anti Mcleish» dans le Birmingham Mail! pic.twitter.com/0ZdiqYRy – Tom Witcherley (@tomwitcherley) 5 mai 2012

Mourinho n’est pas le premier manager à être critiqué via les annonces dans les journaux. En 2012, les fans d’Aston Villa se sont regroupés et payé pour publier un message sur la dernière page du Birmingham Mail pour exprimer leur mécontentement collectif face au manager Alex McLeish. Déjà en colère contre la nomination de l’Ecossais par leur club, qui a fait reléguer ses rivaux Birmingham City la saison précédente, les fans de Villa ont aboyé « We Told You So! » alors qu’ils regardaient leur club flirter avec la goutte aussi. McLeish a continué pour s’assurer que Villa évite la relégation le dernier jour de la saison, mais cela ne l’a pas empêché d’obtenir le limogeage peu de temps après.

Écrans vidéo

« Mark Hughes – Merci (pour rien) » – message de #QPR fans postés dans Stoke. Brillant. Bien joué, @QPRPodcast pic.twitter.com/FYS56MF5Ir – Simon Peach (@SimonPeach) 31 mai 2013

Les fans des Queens Park Rangers étaient toujours tellement ennuyés par la performance terne de Mark Hughes en tant que manager que, lorsque Hughes a été embauché par Stoke City deux ans plus tard en 2013, ils ont payé pour afficher des messages dans les stations-service locales remerciant le Gallois «pour rien». Parlez de rancune.

Bannières d’avion

Une autre bannière d’avion protestant contre Arsène Wenger a survolé le stade bet365. Il lit: « Wenger – Out Means Out. » pic.twitter.com/ZbJLDXig4o – Sport standard (@standardsport) 13 mai 2017

Certains fans ont tellement envie de diffuser leur message qu’ils se donnent encore plus de mal – ou devrait-il être des hauteurs – pour le faire passer. La location d’avions pour faire glisser des banderoles dans le ciel est devenue une mode dans le football anglais il y a quelques années, avec peut-être la cible la plus mémorable étant Arsène Wenger. Le manager le plus titré d’Arsenal a été soumis à plusieurs assauts aériens en 2017.

Pensées aux fans d’Arsenal? Un avion vient de survoler The Hawthorns avec la bannière suivante …#WBAARS sur https://t.co/NI1sjtGRxI pic.twitter.com/V1nirFzbQS – BBC 5 Live Sport (@ 5liveSport) 18 mars 2017

Wenger a finalement été évincé en 2018, un an après que ces bannières aient été déployées et pas avant que lui et Arsenal soient devenus respectivement le manager (7) et le club (13) les plus titrés de la FA Cup en remportant la finale 2017-18.