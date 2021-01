La transformation de Tanguy Ndombele d’un milieu de terrain inadapté coûteux à un joueur commençant à valoir les 55 millions de livres sterling que Tottenham Hotspur a payés pour le signer de Lyon en juillet 2019 a été résumée dans un moment magique dimanche.

Le joueur de 24 ans a conjuré un lob magnifiquement improvisé dos au but pour marquer le troisième de Tottenham lors d’une victoire 3-1 contre Sheffield United – seulement son cinquième dans la ligue pour le club dans une année et une- difficile. moitié.

– Notes: Ndombele 8/10 pour le candidat au but de la saison

« J’ai assez d’expérience pour dire et sentir que lorsqu’un joueur ne joue pas très bien, c’est sa responsabilité, et quand un joueur change les choses et amène son niveau de performance à un très haut niveau, c’est aussi sa responsabilité », a déclaré Mourinho. journalistes interrogés sur la renaissance de Ndombele.

Lorsque Jose Mourinho est arrivé à Tottenham quatre mois après Ndombele, il est rapidement devenu évident que le manager portugais n’était pas particulièrement impressionné par un joueur qui pourrait coûter aux Spurs 9 millions de livres supplémentaires supplémentaires.

Les blessures n’ont pas aidé Ndombele, mais Mourinho a régulièrement remis en question sa forme physique et sa capacité à s’adapter au football anglais.

Il ne semblait pas y avoir d’avenir pour la signature la plus chère du club en mars dernier lorsqu’il a été renvoyé à la mi-temps à Burnley, après quoi Mourinho l’a critiqué, expliquant qu’avec lui sur le terrain, il n’avait « pas de milieu de terrain ».

La relation glaciale entre les deux semblait avoir atteint un point critique lorsqu’ils se seraient disputés sur le terrain d’entraînement après le redémarrage de la saison dernière.

Pourtant, Mourinho a offert à Ndombele une chance de lui prouver qu’il avait tort et cette saison, il ressemble à la puissance habile que Tottenham pensait avoir.

Dimanche, Mourinho a fait l’éloge de l’international français qui a déjà commencé plus de matches de championnat cette saison qu’il ne l’a fait pendant toute la dernière campagne.

Et avec peut-être une allusion à Dele Alli en disgrâce, qui a été exclue de l’équipe dimanche, Mourinho a ajouté: «C’est un excellent exemple qu’avec moi la porte est toujours ouverte.

« La porte de l’équipe est toujours ouverte, et quand un joueur ne joue pas, il doit essayer de comprendre pourquoi et il doit essayer de comprendre comment peut-il franchir cette porte.

« Le but est incroyable, mais je me fiche du but, je me soucie de la performance et la performance était magnifique et je suis vraiment heureux qu’il soit arrivé à ce niveau. Il joue très, très bien. »

Après avoir gagné une seule fois lors de ses six matches de championnat précédents, la victoire a poussé Tottenham à seulement quatre points du haut du tableau, mais Mourinho a déclaré que le moment de juger la saison serait quand tout sera terminé.

« Je pense qu’à la fin de la saison, avec les bons résultats, vous réalisez à quel point votre saison a été bonne, à quel point elle pourrait être meilleure, à quel point elle pourrait être pire et où vous pouvez vous améliorer », at-il ajouté.