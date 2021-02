Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a pris pour cible Gareth Bale sur un post Instagram qui semblait indiquer que l’ailier était en forme et disponible en insistant sur le fait qu’il était «totalement faux» et «contredisait la réalité».

Bale n’a commencé que deux matchs de Premier League depuis sa re-signature en prêt du Real Madrid en septembre au milieu de problèmes de forme persistants.

Mourinho a utilisé le joueur de 31 ans avec parcimonie lorsqu’il était disponible et Bale semblait suggérer qu’il était prêt à participer à la défaite au cinquième tour de la FA Cup mercredi à Everton, en publiant lundi qu’il avait apprécié une « bonne séance aujourd’hui. « sous une photo de lui en train de s’entraîner.

Cependant, lors d’une conférence de presse vendredi avant le week-end des Spurs à Manchester City, Mourinho a déclaré: « J’espère que la conférence de presse portera sur le jeu et non sur les individus, mais je dois admettre que son message a créé un besoin d’être traité car il y avait une contradiction entre le poste et la réalité.

« Depuis le début de la saison, par rapport à tout, j’essaie d’être très privé et de tout garder à l’intérieur. Mais j’ai senti que je devais aborder la situation, tu sais. Probablement le poste n’était même pas sa responsabilité, je ne le fais pas. connaître.

« Mais le message montrait que la séance d’entraînement était super donc je suis prêt mais c’était totalement faux. Donc quand j’ai été interrogé, j’ai dû dire la réalité des choses que je répète pour la dernière fois et j’espère qu’il n’y en a plus. questions à ce sujet parce que la situation était exactement comme je l’ai racontée.

« Il ne se sentait pas bien, il a demandé un scan, le scan n’a pas montré de blessure mais ses sentiments étaient toujours là et les scientifiques du sport, les médecins, les entraîneurs ne peuvent jamais aller à l’encontre des sentiments parce que les sentiments des joueurs sont plus importants que tous. nous.

« Donc il n’était pas prêt pour le match et c’était aussi simple que ça. S’il est prêt pour demain, il est sélectionné pour demain. »

Samedi, Mourinho affrontera Pep Guardiola pour la 25e fois de sa carrière, après avoir remporté sept fois et perdu 11, mais l’entraîneur-chef des Spurs a révélé un côté plus doux à une rivalité qui est souvent devenue mouvementée.

Le couple a travaillé ensemble à Barcelone lorsque Guardiola était un joueur et Mourinho un entraîneur au tournant du Millénaire.

Ils se sont ensuite affrontés en tant que managers en Espagne avec Guardiola à Barcelone et Mourinho au Real Madrid avant que l’Espagnol ne vienne en Angleterre pour gérer City en 2016, depuis quand Mourinho a pris en charge Manchester United puis les Spurs.

« Le problème avec nous, entraîneurs, c’est qu’il n’est pas facile de développer ou de cultiver des amitiés ou de développer des relations parce que nous ne nous voyons pas », a déclaré Mourinho. « On se voit deux minutes avant un match, après le match encore deux minutes. C’est difficile.

« Mais avec Pep, je garde les trois années où nous étions ensemble, nous nous voyons tous les jours, nous célébrons ensemble les titres que nous avons gagnés. Nous n’avons pas pleuré mais nous avons été déçus ensemble quand nous avons perdu quelque chose d’important. nos vies, lui en tant que joueur et moi-même en tant que jeune assistant, c’est bien sûr ce que je garde.

« Après ça, je ne peux avoir que de bons sentiments avec lui, je n’ai pas de mauvais sentiments. Les matchs de football, les problèmes de football si vous voulez les appeler, je suis de la génération où ce qui se passe dans un match de football, reste un match de football. Je n’ai que des sentiments positifs et un bon respect.

«Il y a des moments dans la vie où nous n’oublions pas des choses. Une des choses que je n’oublie pas, c’est quand mon père est mort [in 2017]. Il savait à quel point mon père était important pour moi, alors il a eu un appel.

« Au fait, aujourd’hui serait l’anniversaire de mon père. Il aurait 83 ans aujourd’hui. Et bien sûr, quand sa mère est morte [in April last year], Je réponds de la même manière.

« Il y a des choses que les gens ne voient pas. Nous n’avons pas besoin de partager. Je partage parce que j’en ai maintenant l’opportunité mais je n’ai de bons souvenirs de lui que lorsque nous avons travaillé ensemble. »