La gestion par la Premier League du report du match de Fulham à Tottenham Hotspur en raison d’une épidémie de COVID-19 dans le club de l’ouest de Londres était « non professionnelle » et aurait pu être mieux gérée, a déclaré vendredi le patron des Spurs, Jose Mourinho.

Fulham a été contraint de déposer une demande auprès de la Premier League pour réorganiser le match de mercredi en raison de plusieurs cas positifs et la ligue a annulé le match moins de trois heures avant le coup d’envoi.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Mourinho n’était pas trop content d’être gardé dans le noir jusqu’à la dernière minute et avait publié un commentaire ironique sur Instagram qualifiant la Premier League de « meilleure ligue du monde » en attendant une décision.

« Je ne veux pas trop en parler. Juste pour dire que j’ai ressenti [it was] non professionnel, mais c’est ainsi que c’était « , a déclaré Mourinho aux journalistes avant le match de samedi contre Leeds United.

«Nous nous préparions pour ce match et bien sûr nous n’avons pas joué, et cela perturbe ce qui est une semaine de travail.

« Les séances d’entraînement avant cela seraient différentes si nous allions jouer à ce jeu. Les gens disent que c’est bien pour moi qu’il n’y avait pas de jeu, mais seulement bon pour moi si je savais qu’il n’y avait pas de jeu. »

Mourinho a déclaré que Lucas Moura et Carlos Vinicius devraient être impliqués contre Leeds après que les deux attaquants aient raté le déplacement à Wolverhampton Wanderers en raison d’une blessure.

Mourinho a ajouté qu’il ne s’attendait à aucune arrivée pendant le mercato de janvier, les revenus du club étant touchés en raison de la pandémie.

« Les temps ne sont pas faciles, le club a fait un gros effort cet été pour essayer de constituer une bonne équipe », a-t-il déclaré.

« Si quelque chose de bien arrivait pour nous, ce serait une grande surprise pour moi … Je ne me sens pas le droit de demander quelque chose. »

Les Spurs étaient en tête du classement le mois dernier, mais un point en trois matchs les a fait tomber au septième. Cependant, Mourinho a déclaré qu’il s’attend à ce que son équipe s’améliore.

« Le football est également mental, et vous ne contrôlez pas chaque élément du jeu », a-t-il déclaré. « Je crois que nous allons avoir à nouveau une bonne période, où nous gagnons des matchs et marquons des buts. »