L’entraîneur de la Roma, José Mourinho, a déclaré qu’il vivait « le pire début de saison en tant qu’entraîneur », son équipe languissant à la 16e place de la Serie A après avoir remporté une seule victoire lors de ses six premiers matches de championnat.

Les finalistes de la Ligue Europa la saison dernière ont le troisième pire bilan défensif de Serie A cette saison avec 11 buts encaissés. Le dernier revers de la Roma est survenu jeudi lors d’une humiliante défaite 4-1 à Gênes.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« C’est aussi le pire début de ma carrière, mais je pense que c’était aussi la première fois dans l’histoire de la Roma que nous disputions deux finales européennes d’affilée », a déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse.

« Vous pouvez pleurer intérieurement parce que cela vous fait mal au cœur, et aussi à cause de ma relation avec les supporters de la Roma, cela m’affecte encore plus, car ce n’est pas un problème personnel mais aussi un problème général qui me fait ressentir cela », a-t-il ajouté.

Mourinho a rejoint la Roma à l’été 2021 et a guidé le club vers un triomphe surprise en Ligue Europa Conférence lors de sa première saison.

C’était le cinquième titre européen de Mourinho et le premier trophée continental de la Roma depuis 1961.

Jose Mourinho a mené la Roma à la finale européenne lors de ses deux premières saisons à la tête. Simone Arvéda/Getty Images

La Roma a atteint la finale de la Ligue Europa la saison dernière mais a chuté aux tirs au but contre Séville.

« C’est le groupe que nous avons et c’est avec ce groupe que nous devons sortir », a déclaré Mourinho. « Il n’y a pas d’autre histoire, il n’y a pas de marché, personne n’entre, personne ne sort, c’est l’équipe que nous avons avec ses qualités et ses problèmes. Il faut avancer, on n’a pas le temps de pleurer.

« Mais demain, nous travaillons là-bas, le prochain match sera à trois points, pas six ou huit. Mais cela devient un match très important pour nous. »

Le tacticien portugais a entraîné le FC Porto, Chelsea, le Real Madrid, l’Inter Milan, Tottenham et Manchester United au cours de sa carrière et a déjà connu des moments difficiles.

Son équipe United a pris 13 points lors des sept premiers matchs de Premier League de la campagne 2016-2017. Cependant, il a ensuite guidé United pour remporter la finale de la Coupe EFL et la Ligue Europa cette saison-là.

La Roma est de retour en action dimanche à domicile contre Frosinone avant d’affronter le Servette lors du match de groupe de la Ligue Europa le 5 octobre.