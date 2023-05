Mourinho de la Roma : Pas de discussions avec d’autres clubs avant la finale de l’UEL

L’entraîneur de l’AS Roma, Jose Mourinho, a déclaré qu’il n’avait eu « aucun contact avec d’autres clubs » et qu’il était fermement déterminé à mener son équipe au titre de la Ligue Europa.

Le Giallorossi affrontera Séville, six fois championne, lors de la finale de mercredi à Budapest.

L’entraîneur portugais a encore un an sur son contrat avec la Roma mais a été lié à l’ancien club du Real Madrid.

« Je n’ai aucun contact avec d’autres clubs, vraiment », a déclaré Mourinho. « Je pense à demain et à ce que nous voulons faire, parce que nous voulons jouer. »

Mourinho a guidé la Roma vers le titre de l’Europa Conference League la saison dernière, sa cinquième couronne européenne.

L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter Milan reste invaincu en finale européenne, mais affronte une équipe qui a remporté ses six précédentes finales de la Ligue Europa.

« L’histoire ne joue pas », a déclaré Mourinho. « Mon collègue [Sevilla coach Jose Luis Mendilibar] pense différemment, j’ai du respect pour lui. Il pense que l’histoire fait des favoris de Séville; Je respecte ça. On est en finale parce qu’on le mérite, ils ont une histoire que nous n’avons pas.

« Pour eux, jouer une finale de Ligue Europa est une chose normale, pour nous, c’est un événement extraordinaire. Pour leurs fans qui se rendent à une finale, c’est comme partir en championnat, pour les nôtres, ce sera inoubliable.

« Les joueurs de Séville ont plus d’expérience, mais nous jouons ensemble depuis deux ans. »

Mourinho pense que son équipe est prête.

« Nous avons joué 14 matchs pour arriver ici, nous le méritons », a-t-il déclaré. « Ces derniers jours, nous avons travaillé pour être en mesure de nous battre pour le titre. »

L’attaquant de la Roma Paulo Dybala est toujours gêné par une blessure à la cheville subie le mois dernier mais pourrait figurer.

L’international argentin a marqué 16 buts et récolté huit passes décisives dans toutes les compétitions cette saison.

« Disons qu’il a environ 30 minutes à nous accorder », a déclaré Mourinho.

Contrairement à Mourinho, l’entraîneur de Séville Mendilibar entame sa première finale européenne.

Mendilibar, 62 ans, a pris les rênes de Séville en mars après le limogeage de Jorge Sampaoli, et son contrat expire en juin.

« C’est ma première finale, contrairement à mon club, le rival et Mourinho », a déclaré Mendilibar. « L’équipe qui fera le moins d’erreurs gagnera. Nous savons comment ils vont jouer et comment nous allons jouer. Notre idée est claire et nous n’allons pas la changer. »

Quant à ce qu’il fera la saison prochaine, il a déclaré: « Je ne suis pas le moins du monde inquiet pour mon avenir. J’ai signé un contrat jusqu’en juin. Je suis calme, je suis venu du chômage à Séville. »