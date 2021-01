Jose Mourinho a admis qu’il craignait que Tottenham ne soit emmené en prolongation avant de finalement quitter Wycombe.

Le remplaçant de Tottenham Tanguy Ndombele a marqué deux fois dans les dernières minutes après que Harry Winks ait finalement mis les visiteurs en tête après 86 minutes contre le courageux Wycombe.

Mais Mourinho a amené tous ses gros canons avec Harry Kane et Heung-Min Son parmi ses autres sous-marins et le patron des Spurs a admis qu’il craignait qu’ils finissent par jouer trop de minutes avant que Tottenham affronte Liverpool dimanche.

Mourinho a déclaré: «Que pouvons-nous faire? Nous voulons progresser dans la compétition. Nous ne voulons pas le jeter. Nous ne voulons pas perdre. Nous avions besoin d’une bonne équipe solide et d’un bon banc solide.

«Ce serait plus un problème avec 30 minutes de temps supplémentaire parce que les 30 minutes de Kane deviennent 60 et ainsi de suite, mais avec un peu de chance rien. Je n’ai pas vu une énorme fatigue. Ben Davies, j’espère juste un mauvais pressentiment et rien sur son mollet.

«Mais je savais que le match allait être difficile. Nous avons préparé le match en sachant que cela pouvait être difficile et ça l’était. Ce n’est pas facile de gérer leur style de jeu.

«J’ai montré aux joueurs des extraits de quand nous avons joué il y a quatre ans et c’était un match difficile à l’époque et ça l’a encore été.

L’homme du match de Tottenham, Harry Winks, a déclaré: «C’était difficile. Ils sont une bonne équipe et nous ont compliqué la tâche dès la première minute. Nous nous attendions à un combat et nous devions aller jusqu’au bout et heureusement, cela n’a pas été prolongé.