Mourinho contre Guardiola en finale de la Coupe Carabao fera de 2021 un moment majeur de leur grande rivalité

L’optimisme du Nouvel An commençant déjà à diminuer alors que la première semaine de 2021 touche à sa fin, au moins les fans de football ont une finale de coupe majeure alléchante pour leur donner à tous quelque chose à espérer en avril.

Après que Manchester City ait battu Manchester United 2-0 en demi-finale du derby de mercredi (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), la finale de la Coupe Carabao opposera Pep Guardiola à son ancien ennemi Jose Mourinho, après que l’équipe de Tottenham Hotspur de ce dernier ait réussi à traverser Brentford avec une victoire 2-0 mardi (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Le duo a connu une domination rare sur la compétition pendant la meilleure partie de la dernière décennie, avec City ou Mourinho remportant la compétition chaque année depuis 2014. Le dernier entraîneur à remporter la Coupe de la Ligue avant que le duopole City-Mourinho ne s’installe était Michael Laudrup de Swansea City, qui a battu Bradford City 5-0 lors de la finale de 2013.

2014: Man City (avec Manuel Pellegrini en charge)

2015: Mourinho (avec Chelsea)

2016: Man City (Pellegrini)

2017: Mourinho (Man United)

2018: Man City (Guardiola)

2019: Man City (Guardiola)

2020: Man City (Guardiola)

2021: Man City contre Mourinho

L’une des deux choses se produira le 25 avril … ❇️ Pep Guardiola deviendra l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la Coupe de la Ligue … ❇️ Jose Mourinho deviendra le manager le plus titré de l’histoire de la Coupe de la Ligue …#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/UuSNlPhtt4 – Coupe Carabao (@Carabao_Cup) 6 janvier 2021

La finale 2021 – qui débutera le dimanche 25 avril à 16 h 00 heure locale / 11 h HE (diffusez en direct sur ESPN + aux États-Unis) – verra Guardiola et Mourinho se disputant une place spéciale dans le livre des records, avec une victoire pour l’ancien, ce qui signifie qu’il deviendra l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la compétition avec quatre victoires – égalant le décompte de carrière de Mourinho. Par conséquent, si Mourinho sortait victorieux à Wembley, le Portugais étendrait son record en tant que manager le plus titré de l’histoire de la Coupe de la Ligue, avec cinq victoires.

2 Liés

Mourinho n’a pas encore remporté de trophée avec les Spurs et Guardiola n’a toujours pas livré la gloire de la Ligue des champions aux propriétaires ambitieux de City, mais l’un d’entre eux prétendra au moins obtenir le premier grand argenterie offert aux clubs anglais chaque année civile – encore une fois .

À ce jour, il y a eu 24 réunions de direction dans toutes les compétitions entre Mourinho et Guardiola en Angleterre et en Espagne, Guardiola profitant généralement du frottement du vert (10 victoires contre sept pour Mourinho) au fil des ans. Avec une rencontre de Premier League entre City et les Spurs prévue pour le 13 février, leur date d’avril à Wembley sera le 26e affrontement des titans ibériques, les deux managers étant l’adversaire de carrière le plus courant. Le cerveau de Pep remportera-t-il la 11e place face à son vénérable ennemi, ou Jose prendra-t-il le trophée et récupérera-t-il du terrain dans le face-à-face?

Jose Mourinho n’a jamais perdu une finale de Coupe de la Ligue. Pep Guardiola a remporté les trois derniers matchs consécutifs. Quelque chose doit donner 🏆 pic.twitter.com/l5QcSIHGxY – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 6 janvier 2021

Le poids de l’histoire – ou du moins de l’histoire très récente – est en faveur de Manchester City, l’équipe de Guardiola ayant soulevé le trophée à chacune des trois dernières saisons (2017-18, 2018-19 et 2019-20) et en cinq des sept dernières saisons depuis 2013-14.

La ville de Guardiola n’est que la deuxième équipe à remporter trois Coupes de la Ligue consécutives, Liverpool faisant mieux pour remporter quatre titres d’affilée entre 1981 et 1984. Liverpool est également la seule équipe à avoir remporté plus de titres en Coupe de la Ligue (8) que City (7), bien qu’il existe bien sûr un autre record de longue date qui pourrait être égalé par l’équipe de Pep en avril.

La séquence de City en Coupe de la Ligue a commencé le 22 septembre 2015 avec une raclée catégorique 4-1 de Sunderland au troisième tour. L’équipe de Guardiola a en fait perdu quatre matches et fait match nul une fois, mais ils ont tous été des matches aller ou retour de demi-finales qui ont ensuite été gagnés au total. Dans l’état actuel des choses, City a goûté à la victoire en 16 matchs depuis le début de sa série de victoires, devançant ses adversaires 50-13 en 21 matchs au total.

De l’autre côté de l’équation, Jose Mourinho n’a jamais perdu une finale de Coupe de la Ligue après y être arrivé quatre fois dans le passé, trois fois avec Chelsea (2004-05, 2006-07 et 2014-15) et une fois avec Manchester United (2016 -17). Il y a aussi le fait que Mourinho a toujours remporté au moins un trophée lors de sa deuxième saison avec chacun des cinq clubs qu’il a dirigés au cours de sa carrière.

Quelle que soit la voie à suivre à Wembley le 25 avril, un nouveau terrain sera ouvert dans l’une des plus grandes rivalités managériales du football.