Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a critiqué le comportement de Jurgen Klopp et de ses entraîneurs de Liverpool après leur victoire 2-1 en Premier League mercredi.

Ils se sont affrontés dans un affrontement de haut de la table à Anfield qui a vu Liverpool marquer un vainqueur de dernière minute pour passer trois points devant les Spurs.

Mais Mourinho était contrarié par ce qu’il percevait comme une pression de la zone technique de Liverpool et a déclaré que c’était à blâmer pour le remplacement de Giovani Lo Celso, qui avait établi le but de Son Heung-Min pour Tottenham.

« Nous jouions pour gagner, nous ne jouions pas pour marquer un point », a déclaré Mourinho. « Un point aurait été un résultat assez juste mais nous avons joué pour gagner et avons eu les plus grandes chances de gagner. Le moment des occasions et la réaction qu’ils ont eue, ils étaient en difficulté.

« Le match était toujours sous contrôle. Je pense que c’était un résultat très immérité, mais c’est le football. A la mi-temps, nous déplaçons un peu les pièces, mais dans l’ensemble, le jeu était toujours sous contrôle et je suis très satisfait de la performance.

«Les changements visaient à trouver des situations de contre-attaque, ce que nous avons fait immédiatement, mais avec Gio [Lo Celso] carton jaune et la pression incroyable que ces gars sur la ligne de touche ont exercée sur les officiels, j’avais peur du carton jaune et j’ai dû l’enlever.

« Je ne suis pas celui qui parle à mes collègues de leur comportement sur la ligne de touche. »

Klopp a minimisé sa conversation d’après-match avec Mourinho, ajoutant: « Rien de grave, il l’a dit lui-même donc je n’ai pas à le répéter. Pas de dispute. »

Mais le manager de Liverpool s’est montré plus ouvert dans ses louanges à son équipe, affirmant qu’elle dominait la procédure et que l’objectif des Spurs n’aurait pas dû tenir.

« Un bon match contre un monstre contre-attaquant, la possession que nous avions nous a fait incroyablement bien », a déclaré Klopp. « Oui, ils ont marqué un but, ont eu deux occasions, à part ça on a contrôlé le match et c’est un massivement mérité trois points et je suis content. »

« Pour moi, c’est hors-jeu [the Spurs goal]. Ils le regardent 20 fois, mais quand je l’ai vu, il est hors-jeu. Il n’y a personne à blâmer, la meilleure façon de défendre Tottenham est de garder le ballon tout le temps.

« C’était juste un très bon match et je suis tellement heureux que nous ayons marqué ce but parce que c’était comme 70% du ballon contre une équipe de haut niveau. Bobby [Firmino], quelle tête, je suis aux anges pour lui. Quel jeu il a joué, ces mouvements, il ouvre toutes les autres lacunes. «