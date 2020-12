Jose Mourinho a calculé le nombre de jours où Jurgen Klopp a été en charge à Liverpool – et a ensuite insisté sur le fait qu’il ne lui avait jamais fallu aussi longtemps pour réussir.

Le patron de Tottenham, Mourinho, est venu armé des statistiques sur son rival de direction dans ce qui était un retour à ses jours de gloire en tant que marchand de liquidation au sommet de ses pouvoirs avant un match difficile.

Mourinho avait fait ses sommes pour additionner le règne de Klopp à 1894 jours, l’entraîneur de Liverpool désormais meilleur chien de la Premier League ayant remporté le titre et la Ligue des champions depuis sa prise de fonction en octobre 2015.

Mais Mourinho a déclaré qu’il n’était que 390 jours après le début de son règne à Tottenham, mais la plupart de ces jours ne comptent pas à cause de la pandémie et qu’il n’avait même pas besoin de si longtemps pour réussir dans les clubs précédents.

Mourinho a déclaré: «Nous sommes une bonne équipe qui travaille dur mais Liverpool est le résultat, si je ne me trompe pas, de 1 894 jours de travail avec Jurgen. Si je me trompe, je me trompe pendant quelques jours. Et nous sommes le travail de 390 jours.

«Mais ces 390 jours sont faux parce que beaucoup de ces jours n’étaient même pas des jours de travail, c’étaient des jours de quarantaine, étant à la maison incapable de travailler.

«Donc, de près de 2000 à 300, pour que nous puissions rivaliser au niveau que nous faisons, je ne peux que donner du crédit aux joueurs et être très heureux de ce qu’ils font.

«À une certaine période de ma carrière et du profil de club que je mettais entre les mains, nous n’avions pas besoin d’autant de temps pour réussir. Nous l’avons fait à Porto, à l’Inter, au Real, à Chelsea les deux fois, nous l’avons fait sans avoir besoin de cette longévité.