Mourinho attaque un joueur lors d’une conférence de presse sensationnelle (VIDEO)

L’entraîneur de football a dit qu’il avait dit au joueur de trouver un autre club

Un joueur anonyme de l’AS Roma a été invité à trouver un nouveau club après avoir prétendument trahi ses coéquipiers et son entraîneur avec une attitude non professionnelle, selon l’entraîneur-chef de l’équipe italienne, Jose Mourinho.

La Roma a fait match nul 1-1 à Sassuolo mercredi soir en Serie A, la frappe tardive de Tammy Abraham étant annulée par un égaliseur d’Andrea Pinamonti.

Lors d’une conférence de presse d’après-match qui fait froncer les sourcils, l’entraîneur portugais a blâmé un joueur qui, selon lui, a laissé tomber l’équipe.

“Et cela me déçoit car les efforts déployés par l’équipe ont été trahis par un joueur à cause d’une attitude non professionnelle. Il a trahi l’effort que tout le monde a fait. dit Mourinho.

José Mourinho : “Sur les 16 joueurs que j’ai affrontés aujourd’hui, j’ai été satisfait de l’attitude de 15 d’entre eux. L’autre joueur, je ne dirai pas qui c’est, mais il a trahi l’effort de tous les autres. Je lui ai dit de trouver un nouveau club d’ici janvier.” Impitoyable.pic.twitter.com/0kYKOT15Q2 – IM (@Iconic_Mourinho) 9 novembre 2022

“Je lui ai déjà dit dans le vestiaire, ce que je ne fais pas souvent car normalement après les matchs, je ne parle pas dans le vestiaire. J’avais 16 joueurs ce soir et j’étais content de l’attitude de 15 d’entre eux. Mourinho a ajouté.

“Mais une attitude non professionnelle, une attitude incorrecte par rapport à ses coéquipiers – c’est ce qui m’énerve. Mais, c’est un point, un point loin de chez vous, et un résultat que vous ne pouvez pas dire est négatif. J’étais généralement satisfait de l’attitude de l’équipe.

Mourinho a en outre affirmé qu’il “a invité le joueur en question à se trouver une nouvelle équipe en janvier, mais je doute que cela se produise.”

Le double vainqueur de la Ligue des champions a été critiqué par certains spectateurs de Twitter, qui ont déclaré que c’était “Mourinho typique” avec lui jetant ses joueurs sous le bus quand les choses commencent à mal tourner.

Mourinho a été un succès général dans la capitale italienne jusqu’à présent et a remporté la Roma en UEFA Conference League la saison dernière.

En 2022/2023, cependant, ils ont trébuché lors de leurs deux derniers matches en perdant le derby contre la Lazio et en faisant match nul avec Sassuolo pour occuper la sixième place du tableau, et ont également gratté leur groupe de la Ligue Europa.

Les Roms disputent leur dernier match avant la pause de la Coupe du monde contre Turin à domicile le 13 novembre et sont ensuite hors de combat en championnat jusqu’à ce qu’ils accueillent Bologne le 4 janvier.

L’Italie, championne de l’Euro 2020, n’ayant pas réussi à se qualifier pour Qatar 2022, de nombreuses stars de la Roma resteront en forme en participant à un match amical contre le club japonais Yokohama FM à Toyko le 28 novembre.