Il est peut-être le méchant pantomime préféré de tous, mais Jose Mourinho a raison.

Si les clubs de haut niveau veulent vraiment éviter l’effondrement financier d’une saison suspendue, ils devront vraiment s’adapter aux circonstances changeantes.

Alors que la Premier League se plie en quatre pour garder les clubs heureux, que les briseurs de règles sont en échec et que le gouvernement refuse de fermer le football, la fureur de Fulham d’avoir à intervenir pour Aston Villa, frappée par Covid – au lieu d’accueillir Chelsea vendredi – a mal tourné dans le nord de Londres.

En réponse à la colère, le patron des Spurs a réitéré ce qui était en jeu.

«Voulez-vous terminer la saison ou pas?» Demanda Mourinho. «Voulez-vous que le football continue ou non?

«Voulons-nous être le seul pays d’Europe sans football ou pas? Veut-on la fin de la saison avec des champions, un vainqueur de coupe, avec relégation, avec l’Europe ou pas? C’est la question principale.

«Vous, les journalistes de football, voulez-vous continuer à travailler ou pas? Voulons-nous avoir nos salaires, oui ou non? Que voulons-nous?

«Depuis la pré-saison, quand on m’a dit que si vous avez 14 joueurs disponibles, vous jouez au football, je me suis dit: » Nous allons jouer, nous allons terminer la saison et nous n’allons pas avoir de problèmes « .