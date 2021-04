Jose Mourinho a traité les joueurs comme s’ils « n’existaient pas » pendant son temps à la tête de Manchester United, selon Paul Pogba.

Pogba a été l’une des premières recrues de Mourinho après avoir pris la relève à Old Trafford en 2016, mais à la fin de son règne, leur relation s’était détériorée avec la paire impliquée dans une rupture au sol d’entraînement et le joueur plus tard dépouillé du vice-capitaine.

« Ce que j’ai maintenant avec [Ole Gunnar Solskjaer] est différent, il n’irait pas contre les joueurs, » Pogba a déclaré à Sky Sports. « Il n’irait pas contre les joueurs.

«Peut-être qu’Ole ne les choisirait pas, mais ce n’est pas comme s’il les mettait de côté comme s’ils n’existaient plus.

«C’est la différence entre Mourinho et Ole.

«Une fois que j’ai eu une excellente relation avec Mourinho, tout le monde a vu ça, et le lendemain tu ne sais pas ce qui s’est passé. C’est la chose étrange que j’ai eue avec Mourinho et je ne peux pas t’expliquer parce que même je ne sais pas. Oui. »

Pogba en a eu un sur son ancien patron après avoir aidé United à une victoire 3-1 contre Tottenham de Mourinho dimanche.

Par la suite, Mourinho a répliqué à l’affirmation de Solskjaer selon laquelle Son Heung-Min avait escroqué l’arbitre pour exclure le but d’Edinson Cavani en première mi-temps et insisté sur le fait que Pogba aurait dû être expulsé pour un coude sur Serge Aurier.

Pogba, cependant, a déclaré que Mourinho essayait simplement de détourner l’attention de la performance de son équipe et d’un résultat qui laisse les Spurs du mal à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, je suis sûr que Mourinho a dit quelque chose qui ferait parler les gens, c’est ce qu’il fait », a ajouté Pogba.

« Nous avons obtenu le résultat que nous voulions, Ole le sait et nous avons apprécié ce moment parce que nous connaissons Mourinho et nous savons ce qu’il aime. Nous n’avons pas besoin de ça. [war of words], nous nous concentrons simplement sur nous.

« Nous avons gagné le match, il a perdu le match et il ne veut pas parler du jeu, il veut parler du père de quelqu’un, c’est ce qu’il fait. Tout le monde le connaît, c’est très Mourinho. »