Jose Mourinho a terminé avec cinq attaquants sur le terrain du stade Amex, mais aucun d’entre eux n’a pu remplir les bottes de Harry Kane.

Et sans le capitaine anglais blessé, les Spurs ont boité pour vaincre alors que Brighton remportait à juste titre leur premier match à domicile de la saison en Premier League.

Gareth Bale n’a commencé que son deuxième match de championnat cette saison dans un front trois remanié avec Son Heung-Min et Steven Bergwijn.

Mais le Gallois a continué à donner une imitation méconnaissable de la superstar de son premier sort au club et était accro au bout de 62 minutes.

Carlos Vinicius, Lucas Moura et Erik Lamela ont tous été lancés mais personne ne pouvait remplacer la finition ou la créativité sous-estimée du talisman Kane.

Le skipper anglais a réalisé 11 passes décisives cette saison – le plus en Premier League – et sa capacité à tomber en profondeur et à repérer Son Heung-Min a été cruellement manquée.

Le chic Alexis MacAllister a dirigé le milieu de terrain et mis en place le vainqueur de la première demie de Leandro Trossard. Son, qui avait marqué à chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League sans Kane dans l’équipe, n’avait personne sur sa longueur d’onde.

Pour le bien de Tottenham, Kane doit bientôt se rétablir de sa blessure à la cheville.