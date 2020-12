Jose Mourinho a déclaré à Serge Aurier avant son deuxième match à la tête de Tottenham qu’il craignait que l’arrière latéral ne donne un « pénalty avec VAR ».

Un peu plus d’un an plus tard et c’est exactement ce qui s’est produit.

Les Spurs ont réalisé une performance lamentable contre Leicester qui a remporté le choc dans le nord de Londres 2-0.

Et c’était une erreur téméraire d’Aurier qui résumait la journée des hommes de Mourinho. L’arrière latéral a claqué dans le dos de Wesley Fofana juste avant la mi-temps pour donner un penalty aux Foxes.

Craig Pawson a vérifié la faute sur le moniteur avant de souffler pour un coup de pied. Jamie Vardy n’a fait aucune erreur et les Spurs se sont retrouvés derrière à la pause.

« Je veux faire attention à ce que je dis à propos de ce défenseur, j’ai déjà été sur cette route avec lui », a déclaré Roy Keane à la mi-temps.

« Une folie totale. Il n’y a aucun danger, il n’est pas au but, il ne regarde pas le ballon … un joueur expérimenté, de la folie. »

Il a ajouté: « Il ne pense pas, ce garçon ne pense pas. »