Si les choses s’étaient déroulées différemment, Jose Mourinho aurait pu être manager de Liverpool.

Les Reds le considéraient pour le rôle en 2004, avant de décider finalement de Rafael Benitez et de changer le cours de l’histoire du football anglais.

Mais alors que Mourinho n’a jamais – et ne sera sûrement jamais – en mesure d’appeler Anfield chez lui, il a une histoire longue et variée avec le stade.

Ce soir, il s’y rendra pour la première fois en tant que manager de Tottenham Hotspur dans un match qui semble pouvoir avoir un mot à dire dans la course au titre, et qui tombe exactement deux ans jour pour jour depuis la dernière visite de Mourinho là-bas a fini par coûter. lui son travail à Manchester United.

Voici les hauts, les bas et les dernières prises de l’histoire complète d’Anfield de Mourinho.

Il était tout sourire pour commencer.

La première visite de Mourinho à Anfield a eu lieu au début du début du Nouvel An, ce qui signifie qu’il a été rencontré avec une équipe locale assez lente et leurs fans.

La rivalité Liverpool-Chelsea n’avait pas encore démarré – les deux clubs se joueraient six fois de plus rien qu’en 2005, et 14 autres à la fin de 2007 – et donc Mourinho et Benitez s’entendaient toujours bien, discutant cordialement dans le tunnel d’avant-match.