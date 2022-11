Mountie plaide coupable d’agression contre un étudiant de la Colombie-Britannique lors d’un contrôle de bien-être

Un agent de la GRC de Kelowna, en Colombie-Britannique, a plaidé coupable d’avoir agressé une étudiante en soins infirmiers lors d’un contrôle de bien-être en janvier 2020.

Const. Lacy Browning a plaidé coupable à un chef d’accusation de voies de fait lors de ce qui devait être le premier jour de son procès lundi.

Browning a été accusé d’avoir frappé et traîné Mona Wang, étudiante à l’Université de la Colombie-Britannique, après que le petit ami de la femme a appelé la police pour leur demander de la surveiller.

Une vidéo de surveillance prise de l’intérieur d’un immeuble d’appartements, qui a été divulguée dans le cadre d’une poursuite civile intentée par Wang, montre l’agent de la GRC traînant Wang par les bras face contre terre le long d’un couloir recouvert de moquette, puis lui marchant sur la tête dans le hall.

Les déclarations de la défense déposées dans le cadre de la poursuite civile par Browning, le procureur général du Canada et le solliciteur général de la Colombie-Britannique ont nié tout acte répréhensible, affirmant que l’officier n’avait pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnable et nécessaire.

La poursuite civile a été réglée à l’amiable et les détails restent confidentiels.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 novembre 2022.