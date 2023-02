Mountain Matchmakers: la station de ski de Revelstoke accueille les mariages de la Saint-Valentin

Le jour de la Saint-Valentin à Revelstoke, l’amour est dans l’air et Sur les pistes.

Au cours des dernières années, Revelstoke Mountain Resort (RMR) a organisé une cérémonie de mariage de masse au sommet de la télécabine Revelation le jour de la Saint-Valentin. Les cérémonies ont commencé à 11 heures et se sont poursuivies jusqu’à 14 heures, laissant suffisamment de place pour que près de 20 couples se marient. Avec le soleil levé et le ciel dégagé, plus de 100 personnes se sont rassemblées à l’avant-poste Mackenzie pour l’événement.

Avec le vrombissement de la télécabine, les sommets des montagnes dans toutes les directions et le soleil rebondissant sur la neige, l’événement de mariage de la Saint-Valentin de RMR a été un succès.

A 11 heures, la file était alors longue d’une dizaine de voitures, et était presque de retour à la télécabine.

Les amoureux se sont alignés, attendant avec impatience leur tour, tout en encourageant les jeunes mariés devant eux. Certaines personnes portaient leurs plus beaux équipements de ski et de snowboard, d’autres portaient des tenues de mariage traditionnelles, y compris des costumes et des robes. D’autres encore combinaient les deux, une personne glissant son voile blanc sous sa toque.

Iris Goncalves et Jack Hagar ont prononcé leurs vœux vers 11h30

“C’est tout simplement incroyable ici aujourd’hui”, a déclaré Hagar, alors qu’il rayonnait vers sa femme.

Goncalves est portugais et Hagar est américaine, originaire de Californie. Après avoir passé les six derniers mois au Canada, les deux ont vu la publicité pour l’événement de RMR et ont sauté sur l’occasion.

“Nous sommes comme, ‘enfer ouais, c’est la voie à suivre'”, a déclaré Goncalves avec un sourire.

Goncalves était l’une des mariées qui ont opté pour une robe de mariée à la montagne. Sa robe blanche sans manches offrait peu de chaleur le grand jour, mais malgré cela, elle a dit qu’elle n’avait pas froid. Au lieu de cela, debout, elle se délecta des paroles de l’officiant.

“Le discours qu’elle nous a donné était si beau. Elle a vraiment pris le temps de nous rendre spéciaux. Et c’est impressionnant. Parce qu’elle épouse tellement de gens. Elle met son cœur et son âme sur chacun d’eux. Et j’en suis vraiment reconnaissant », a déclaré Goncalves.

Bien qu’ils aient partagé leur journée spéciale avec de nombreux autres couples, Hagar pense que c’était toujours le mieux qu’ils auraient pu faire.

“Si nous avions eu notre propre mariage et engagé quelqu’un, je ne sais pas si cela aurait été aussi beau”, a déclaré Hagar.

Il n’y avait pas de voitures avec des banderoles pour transporter Hagar et Goncalves loin du site, mais ils ont apporté leurs snowboards. Lorsqu’on leur a demandé s’ils allaient partir au soleil, les deux ont regardé la longue robe de Goncalves avant d’expliquer qu’ils devraient faire un téléchargement rapide sur la télécabine pour obtenir leur équipement.

Leur lune de miel ? Un télésiège pour deux et quelques tours au soleil.

