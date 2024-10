Mountain Dew remet la montagne dans son logo

New York

« Mtn Dew » fait peau neuve, le mot « montagne » réapparaissant sur les canettes et les bouteilles après une interruption d’environ deux décennies.

La boisson appartenant à PepsiCo dévoile mercredi un nouveau logo et un nouveau design d’emballage qui abandonne sa police très angulaire et son titre abrégé pour des images évoquant ses racines rustiques, tout en ramenant son titre homonyme aux canettes et aux bouteilles. Les consommateurs verront le nouveau look apparaître à partir de mai prochain.

Ces changements surviennent dans un contexte de ralentissement de la demande en Amérique du Nord pour les boissons de PepsiCo et, plus particulièrement, d’une forte baisse des volumes de Mountain Dew, qui ont chuté de 7 % au premier semestre 2024, selon les chiffres fournis à CNN par Résumé des boissonsune publication commerciale.

« Mountain Dew semble prêt à se débarrasser de la montée d’adrénaline qui a défini le marketing de la marque pendant près de deux décennies, alors qu’une stratégie clé consistait à commercialiser Dew comme une boisson énergisante auprès d’un public de boissons énergisantes », Duane Stanford, rédacteur et éditeur de Beverage Digest. , a déclaré à CNN.

Faisant appel à la nostalgie, le nouveau logo marque le retour de la « montagne », qui a été abandonné en 2009 dans le cadre d’un changement de marque plus important du portefeuille de sodas de PepsiCo, qui comprenait également un look rafraîchi pour Sierra Mist, aujourd’hui disparu.

Épeler le mot montagne est un « lien direct avec les origines de la marque, qui sont la montagne et le plein air », a déclaré Mauro Porcini, vice-président senior et directeur du design chez PepsiCo, qui a dirigé la refonte. Un clin d’œil à sa date de fondation en 1948, époque à laquelle elle était créé comme un mixeur dans les Smoky Mountains du Tennessee, a également été ajouté au logo.

Les fans de Hardcore Dew reconnaîtront peut-être que le nouveau logo ressemble légèrement au logo utilisé dans les années 1990, mais Porcini a déclaré à CNN qu’il est « modernisé et projeté pour ressentir la tridimensionnalité » des mots, lui donnant un aspect plus actuel avec des angles adoucis.

D’autres touches incluent une feuille pour parsemer le « i » et un fond montagneux avec des teintes jaunes inspirées des agrumes, qui, selon Porcini, sont liées à la saveur fruitée de la boisson.

« Dans la conception précédente, nous n’étions pas très clairs dans la communication des signaux de rafraîchissement », a admis Porcini. « Il s’agissait davantage de l’énergie des angles vifs qui explosaient sur la canette. »

Mountain Dew a longtemps été commercialisé comme boisson énergisante en raison de sa teneur en sucre et en caféine, mais le nouveau look est censé évoquer un « type différent d’énergie venant de l’extérieur », a déclaré Porcini.

La marque de soda a récemment ramené son célèbre slogan « Do the Dew » et a présenté le Mountain Dudeun nouveau personnage qui encourage la génération Z à quitter les yeux des écrans et à profiter du plein air.

Un changement majeur dans le marketing est essentiel pour Mountain Dew. PepsiCo n’a « guère d’autre choix » que d’améliorer ses ventes puisque la boisson est l’une de ses plus grandes marques, a déclaré Stanford. PepsiCo possède également Rockstar Energy et a investi un demi-milliard de dollars dans Celsius, une marque de boisson énergisante à la mode, donc « la nécessité pour Dew d’être compétitive en tant que marque énergétique n’est pas aussi critique ».

Le déploiement d’un look rafraîchi intervient dans une période difficile pour les fabricants de sodas. Les buveurs délaissent de plus en plus les sodas sucrés pour se tourner vers les eaux gazeuses, les boissons hydratantes et les alternatives « meilleures pour la santé ».

PepsiCo a réduit son perspectives de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année Mardi, en partie à cause du ralentissement des volumes pour son unité de boissons nord-américaine. « Les impacts cumulés des pressions inflationnistes et de la hausse des coûts d’emprunt au cours des dernières années ont continué à avoir un impact sur les budgets et les habitudes de dépenses des consommateurs », a déclaré Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo, dans un communiqué.

De plus, des concurrents plus petits comme Poppi et Olipop gagnent en popularité et en distribution, cette dernière marque ayant récemment lancé sa propre saveur de type Mountain Dew appelée « Ridge Rush » – comprenant également des montagnes sur ses canettes.

Le nouveau look de Mountain Dew concerne davantage « l’évolution et le soutien que nous voulions apporter à cette franchise bien-aimée », a déclaré JP Bittencourt, vice-président du marketing chez Mountain Dew. « Cette conception est en préparation depuis un certain temps, ce n’est donc une réponse à personne. »

Un changement de marque pourrait également attirer des buveurs qui ont peut-être oublié Mountain Dew. Bittencourt a déclaré à CNN que la marque a connu « d’énormes progrès auprès de nos fans les plus ardents et, tout aussi important, auprès de ceux qui ne nous ont pas essayés depuis un certain temps ».