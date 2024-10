Mountain Dew ramène un look « nostalgique » dans le relooking de la marque PepsiCo

Ton Whisky La canette va bientôt être différente.

Les experts en image de la société mère PepsiCo améliorent le message de Mountain Dew, en mettant l’accent sur le plein air avec une refonte à venir à l’été 2025.

Pour commencer, chaque canette et bouteille des différentes saveurs de Mountain Dew portera un logo « Mountain Dew » plus grand, avec le mot « Mountain » épelé. Au lieu de l’actuelle touche colorée aux angles frénétiques de la canette – le look depuis 2009 – le logo aura un paysage bordé d’arbres en toile de fond. « Nous sommes ravis que les fans voient le nouveau Mountain Dew, qui comprend un logo mis à jour qui incarne l’image de la marque. origines, une palette de couleurs ensoleillées et rafraîchies et des paysages extérieurs graphiques uniques aux saveurs Mountain Dew », a déclaré Mauro Porcini, vice-président senior et directeur du design de PepsiCo, dans un communiqué.

Le nouveau logo Mountain Dew aura un look « nostalgique »

Le nouveau logo rappelle ceux des décennies passées, avant que « Mountain » ne soit abrégé en « Mtn ». D’autres mises à jour du logo incluent une référence à 1948, date de création de la marque, et une feuille d’agrumes pour parsemer le « i » de « Mountain ».

L’équipe de conception et d’innovation de PepsiCo souhaitait créer une identité visuelle « plus accessible » pour Mountain Dew et le look « nostalgique » qui en résulte « a été testé positivement et a généré des intentions d’achat positives parmi les fidèles de Dew, la génération Z et les consommateurs millénaires », a déclaré Umi Patel, vice-présidente de Mountain Dew. président de la connaissance et de l’analyse des consommateurs chez PepsiCo Beverages North America, dans un communiqué.

Le relooking du logo intervient quelques mois après que Mountain Dew a présenté « the Mountain Dude », un personnage publicitaire télévisé qui encourageait les buveurs de Dew à « descendre de votre (âne) » et à aller au grand air et à la montagne.

« Née dans les montagnes, la saveur distinctive d’agrumes de Mountain Dew a propulsé la marque à devenir un phénomène culturel mondial, nous donnant une riche histoire sur laquelle nous appuyer alors que nous réinventons les 75 prochaines années de la marque », a déclaré JP Bittencourt, vice-président de Mountain Dew. président du marketing, dans un communiqué.

