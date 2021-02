Chelsea a remporté trois victoires consécutives sous le nouveau patron Thomas Tuchel grâce à une courte victoire 2-1 à l’extérieur à Bramall Lane de Sheffield United. La victoire voit les Bleus grimper à la cinquième place aux côtés de West Ham United avec 39 points.

C’était un match acharné dans des conditions froides et il a fallu un moment de magie à Mason Mount pour sortir de l’impasse, le milieu de terrain offensif en forme affichant un mouvement intelligent et une finition encore meilleure pour convertir le cut-back de Timo Werner.

Sheffield United a égalisé le cours du jeu – et quelque peu fortuitement – quand Antonio Rudiger a passé le ballon dans son propre filet. Cependant, les lames n’ont pas été de niveau pendant longtemps; Jorginho se convertit de l’endroit après la faute d’Aaron Ramsdale sur Timo Werner.

Chelsea a tenu bon grâce à Rudiger qui se remettait de son erreur précédente en contribuant à deux blocs clés.



Positifs

Timo Werner a été critiqué pour sa forme, ou son absence, cette saison mais Tuchel sera ravi de l’énergie de l’Allemand. Werner avait l’air vif tout au long, a joué un rôle dans les deux buts et était en lice pour l’Homme du match avec une démonstration de confiance. En outre, Chelsea a également clôturé le match efficacement, ce qui a montré une excellente gestion du jeu.

Négatifs

Les Blues ont eu du mal à trouver un moyen de dépasser la ligne haute de United et il était difficile de voir d’où viendrait un but jusqu’au moment de magie de Mount.





Note du manager sur 10

sept — Thomas Tuchel a commencé avec une formation 3-4-3 et a utilisé Ben Chilwell et Reece James sur les flancs. Chilwell a été extrêmement efficace pour aller de l’avant, même s’il a laissé des lacunes à l’arrière. Tuchel semble également tirer le meilleur parti de Mason Mount et Timo Werner. C’était une victoire sérieuse, un match que Chelsea aurait peut-être perdu ou nul sous Frank Lampard.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 5 ans – Le gardien sénégalais avait très peu à faire et avait l’air bien pour une 11e feuille blanche … jusqu’à ce qu’un moment de folie le voit se précipiter et regarder avec horreur la passe arrière d’Antonio Rudiger le dépassant et dans le filet.

DF Cesar Azpilicueta, 5 ans – Une performance frustrante d’Azpilicueta qui a souvent couru dans des poches d’espace mais qui a ensuite passé le ballon sur le côté pour ralentir l’attaque de Chelsea. Il avait l’air à l’aise sur le ballon jusqu’à ce qu’il entre dans des zones décisives.

DF Andreas Christensen, 5 ans – Christensen est venu remplacer Thiago Silva, blessé, et la défense de Chelsea avait l’air plus fragile. Son partenariat avec Rudiger n’a pas inspiré confiance, en particulier face à la haute presse de United.

DF Antonio Rudiger, 6 ans – Rudiger avait semblé solide jusqu’à un moment calamiteux où, alors que Sheffield United faisait irruption dans la zone, il passait le ballon dans son filet au-delà du pressé Mendy. Heureusement, il a été renfloué quelques instants plus tard lorsque Chelsea a repris la tête. Et pour être juste envers lui, il a également fait deux blocs clés plus tard.

MF Reece James, 6 ans – Jouant en tant qu’arrière droit, James vaquait à ses occupations calmement et efficacement. Il n’a pas toujours pris la bonne décision sur le ballon, mais il était solide et cherchait toujours à avancer.

MF Jorginho, 6 ans – Le joueur de 29 ans a parfois été battu beaucoup trop facilement au milieu et, à une occasion, a poussé Christensen à donner un coup franc dans une zone dangereuse. Cependant, il a tenu son sang-froid pour marquer le but gagnant sur place; sa peine bien prise.

Mason Mount a continué sa forme, marquant un beau but pour mener Chelsea à une troisième victoire consécutive. Getty

MF Mateo Kovacic, 6 ans – Kovacic a joué un délicieux ballon en profondeur à Werner dans les 10 premières minutes, mais c’était une performance typique de Kovacic; il a tout bien fait au milieu du parc mais s’est ensuite laissé tomber dans le dernier tiers, soit avec une passe capricieuse, soit avec une mauvaise frappe.

MF Ben Chilwell, 7 ans – Chilwell aurait probablement dû faire mieux quand il avait une tête libre après un coup franc de Mount au début. Il a fait de bonnes attaques offensives sur le côté gauche et a joué un ballon délicieux à Werner dans la préparation du premier but.

Monture Mason FW, 8 – Mount s’est bien lié avec ceux qui l’entouraient et s’est mis entre les lignes pour causer des problèmes à la maison. Il a montré un excellent mouvement pour ouvrir le score, se convertissant dans le coin inférieur sur le coup de la mi-temps.

FW Olivier Giroud, 4 –Le Français était en grande partie anonyme et il a été obligé de baisser plus profondément pour essayer d’entrer dans le match. Il a eu une bataille difficile avec John Egan avant de boiter en seconde période.

FW Timo Werner, 8 ans – Le mouvement allemand a été impressionnant toute la soirée, en particulier sur les flancs, et il a contribué aux deux buts de Chelsea. D’abord, il a coupé le ballon pour que Mount marque le premier, puis il a été abattu pour que Chelsea reprenne la tête du spot.

Substituts

MF Marcos Alonso, 6 ans – Il avait l’air confiant quand il est entré, même si on ne savait pas toujours où il jouait! Parfois, il se trouvait dans la fausse position.

MF Callum Hudson-Odoi, 7 ans – Hudson-Odoi s’est bien associé à James et Mount et, en plus d’avoir l’air dangereux pour l’avenir, il a montré une grande volonté de couvrir en défense. Certains de ses décès ont été excellents.

MF N’Golo Kante, N / R – Le Français a eu une grande chance de tirer tard mais a plutôt choisi de passer et l’attaque a échoué. Solide au milieu.