LONDRES – Il est normal que l’homme auquel Frank Lampard ait fait confiance plus que tout autre soit venu à la rescousse de l’entraîneur-chef de Chelsea en son heure de besoin.

Les Blues travaillaient vers une impasse à Craven Cottage malgré un avantage numérique pendant toute la seconde période après qu’Antonee Robinson ait été expulsé pour un tacle sauvage sur Cesar Azpilicueta une minute avant l’intervalle. Malgré un plein compliment d’attaquants coûteux assemblés, Chelsea avait du mal à briser une équipe de Fulham animée résolument à creuser pour un match nul lorsque Ben Chilwell a basculé sur un centre d’apparence anodine à 12 minutes de la fin. Le gardien de Fulham, Alphonse Areola, a saisi le ballon sans convaincre et il est tombé à Mason Mount, qui s’est stabilisé avant de tirer un tir bas dans le filet pour offrir aux visiteurs une précieuse victoire 1-0, leur première en Premier League depuis le 21 décembre.

« Nous savions tous que nous avions besoin d’une victoire, nous nous sommes mis cette pression », a déclaré Mount à Sky Sports après le match. « Nous regardons la qualité dans les vestiaires, nous savions que nous devions gagner des matchs. Cela a été difficile ces dernières semaines, mais nous nous sommes mis la pression pour gagner contre une bonne équipe qui a bien joué. »

C’était le premier but de Mount en Ligue depuis le 26 septembre et une récompense pour le joueur qui a fait le plus d’efforts, enregistré un total de sept passes clés et compté huit centres, plus que tout autre joueur sur le terrain.

Lampard avait mélangé le peloton à la recherche d’une main gagnante en seconde période, lançant Tammy Abraham, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi dans une recherche de plus en plus désespérée de réponses. Hakim Ziyech avait été salué dans la construction comme une influence créative clé, mais ici, il a donné le ballon 22 fois, le meilleur de tous les joueurs.

Et à la fin, c’est le garçon local, dont la place dans l’équipe a souvent été remise en question, qui a inventé le moment de victoire. Lampard s’est réjoui de l’identité du buteur, l’ayant vigoureusement défendu cette saison contre les critiques sur les réseaux sociaux de certains supporters de Chelsea se demandant s’il possédait la qualité requise pour jouer si souvent dans une équipe tentant de remporter le titre. En fait, il y a seulement cinq jours, Lampard a déclaré que Mount « peut, devrait et va » marquer plus de buts.

« Je pensais qu’il était exceptionnel », a déclaré le manager à propos de son milieu de terrain après le match. « Il a été pour nous cette saison et la dernière. Il mûrit tout le temps. Il est encore jeune, il vient d’avoir 22 ans la semaine dernière. Son jeu général était génial et sa finition qu’il mérite. Il se soucie de ce club, il veut être un des meilleurs joueurs de Chelsea et je suis vraiment heureux de l’avoir. «

Chelsea avait exercé une certaine pression en deuxième mi-temps, mais leur 70% de possession leur avait donné peu d’occasions de marquer.

Lampard a souligné dans la préparation de ce match que les Bleus avaient finalement deux semaines claires pour travailler sur le terrain d’entraînement de chaque côté d’une victoire facile au troisième tour de la FA Cup sur Morecambe. L’acte d’accusation le plus accablant de l’homme de 42 ans est peut-être le fait que cela ne se voit pas vraiment.

Lorsque Frank Lampard était désespéré d’un résultat, le protégé Mason Mount a offert une victoire à Chelsea. CLIVE ROSE / POOL / AFP via Getty Images

Chelsea a raté la livraison de l’extérieur de Reece James et peut-être la menace aérienne de Kurt Zouma depuis les virages, a tourné ici en faveur d’Antonio Rudiger, et c’était un combat égal avant le licenciement de Robinson. Bien que Mount ait frappé la barre transversale à mi-chemin de la mi-temps, Fulham avait la meilleure chance: Ivan Cavaleiro, qui a marqué l’égalisation lors du match nul 1-1 de mercredi à Tottenham Hotspur, a tiré large lorsque Kenny Tete l’a trouvé non marqué dans la surface à 12 mètres.

Le tacle de Robinson sur Azpilicueta est intervenu trois minutes plus tard, et bien qu’il n’ait été que très légèrement en retard et pas particulièrement élevé, c’était un tacle trop zélé avec une force excessive qui a convaincu l’arbitre Peter Bankes de prendre une décision que VAR ne se sentait pas suffisamment préoccupé pour renverser. Fulham est resté résolument à la tâche par la suite et il faut rappeler que Leicester City, Liverpool et les Spurs ont eu du mal à battre une équipe revigorée par plusieurs nouvelles recrues et un changement d’approche orchestré par Scott Parker.

En fin de compte, la fatigue était peut-être un facteur. Fulham avait un préavis de 48 heures pour organiser une équipe pour faire face aux Spurs, car les reports dus au COVID-19 ont ravagé le calendrier. L’effet d’entraînement a été exacerbé en descendant à 10 hommes.





« C’est une victoire importante pour nous », a déclaré Lampard. « Ce ne sont que trois points dans le grand schéma des choses, mais comme nous avons eu des résultats que nous n’aimons pas récemment, c’était important pour nous. Cela nous maintient dans le top quatre mais nous devons continuer. Je n’aime pas. Je veux être trop excité avec une victoire mais c’est important pour la confiance. «

Lampard se sentira soulagé que Chelsea ait trouvé un vainqueur, mais il était encore temps pour Werner de rappeler à tout le monde l’horrible ornière dans laquelle il se trouve, éclatant clairement dans les temps d’arrêt mais tirant sur le côté désespérément. Son dernier but en championnat est survenu le 7 novembre. Kai Havertz, la signature estivale la plus chère de Chelsea, représentant 71 millions de livres sur ses 220 millions de livres, est resté un remplaçant inutilisé.

Chelsea devra collectivement s’améliorer à Leicester mardi. Peut-être qu’une partie de ce travail de formation sur le terrain sera alors payante.